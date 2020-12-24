17 лет назад были сомнения – справится ли молодой Алиев со всеми проблемами? Как показало время, тогда народ Азербайджана сделал правильный выбор

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

17 лет "дежурным" по стране.

Это было будто вчера – всеобщая боль и тревога за Гейдара Алиева, ожидание известий о состоянии его здоровья. Напряженность в среде политической элиты страны. Злорадство радикальной оппозиции, приготовившейся к "последнему" бою. Безмерное облегчение при известии о том, что кандидатом на пост президента будет выдвинут сын Алиева – Ильхам Алиев. Безоговорочная поддержка общественности. И одновременно червь некоторого сомнения – справится ли молодой, не имевший опыта государственного управления человек с клубком внутренних и внешних проблем? Ильхам Алиев представлялся нам на первых порах слишком мягким и слишком интеллигентным для такой тяжкой ноши. Хотя плюсы в его биографии, конечно, перевешивали – блестящее образование, знание языков, опыт управления бизнесом, а также ведения переговоров с крупными нефтяными компаниями. Но главное – жизнь в ауре великого политика, 10 лет совместной работы с уникальной личностью…

Как показало время, 15 октября 2003 года народ Азербайджана сделал правильный выбор. Он избрал путь политико-экономической преемственности, плавного, стабильного развития и преумножения того, что было достигнуто в республике за минувшее десятилетие. Он сказал "нет" анархическому хаосу и революционным потрясениям. И выдал солидный кредит доверия вновь избранному президенту.

Минувшие три пятилетки доказали, что Ильхам Алиев этот кредит доверия полностью оправдал. Постараюсь объяснить этот непреложный факт языком публицистики – без привлечения цифр и статистического материала, хотя он не менее убедителен.

Власть – это ответственность перед своим народом

Однажды на вопрос журналиста, с чем ассоциируется для него власть главы государства, Ильхам Алиев дал очень четкий и исчерпывающий ответ: "В первую очередь должен сказать, что я воспринимаю президентскую власть и то, что я делаю, как огромную ответственность перед народом и ответственность за судьбу страны. В президентских республиках эта власть, наверное, должна быть вдвойне ответственна. А также, конечно, власть дает возможность создавать и созидать, укреплять государство, развивать политические институты, способствовать тому, чтобы люди жили лучше изо дня в день. Я рассматриваю те полномочия, которые мне даны народом, именно с этой точки зрения – как огромную ответственность и как возможность сделать больше, может быть, чем кто-либо, для своей страны"…

Создавать и созидать, возможность сделать больше, чем кто-либо для своей страны… Вот, пожалуй, ключевые понятия, характеризующие стержень внутренней и внешней политики Ильхама Алиева. В особенности в социально-экономической сфере. Для меня как для многолетнего члена комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса эта тема была особенно близка. И в своей повседневной работе парламентария, и во время поездок по регионам, и в ходе встреч и бесед с избирателями я видела, какой огромный путь прошла страна за 15 лет в социально-экономическом направлении, какие масштабные региональные проекты сумела претворить в жизнь, как неузнаваемо изменился облик наших сел и городов, как выросли достаток и благополучие граждан…

Сегодня социальной помощью охвачены практически все слои населения, особенно самые незащищенные – беженцы и вынужденные переселенцы, семьи шехидов, инвалиды, пенсионеры. Создаются общереспубликанские и региональные программы занятости, условия для семейного бизнеса, открываются тысячи новых рабочих мест. В результате количество жалоб и просьб от населения в последние годы серьезно сократилось. Люди, особенно молодежь, стали социально более ответственными, сегодня они уповают на себя и свои силы, они верят в то, что государство и местные органы поддержат их в стремлении быть более независимыми, создавая лучшие условия жизни для себя и своих семей…

Конечно, в основе всех этих и многих других социально-экономических изменений лежит титаническая работа президента Азербайджана и его команды. Все эти годы он постоянно держал руку на пульсе проблем, он без устали разъезжал по регионам страны, чтобы на месте проверить, убедиться, насколько своевременно и, главное, качественно, выполняются его распоряжения, насколько эффективно использует местная власть выделяемые им средства. Он строго спрашивал с членов своего кабинета, заставляя отчитываться перед страной в режиме онлайн о результатах проделанной работы. И сам работал без устали…

Ильхам Алиев – человек дела, а не слова. Он никогда не давал непосильных популистских обещаний. Но то, на что он нацеливал свою команду, всегда сбывалось. А сбывалось так много и порой так дерзко! Могли ли мы, например, мечтать еще семь-восемь лет назад, что превратимся в полноправную космическую державу, или что будем иметь собственную военную промышленность?! Что почти вся республика будет охвачена самыми современными информационными технологиями. А я и подумать не могла, что во время встречи с избирателями в отдаленном селении Масаллинского района единственной просьбой, с которой ко мне обратятся сельчане, будет просьба провести в их деревню широкополосный интернет.

У пришедшего в 2003 году к руководству страной молодого и в хорошем смысле слова амбициозного политика было много далекоидущих планов. Некоторые из них опережали свое время. Живущие на постсоветском пространстве люди привыкли к тому, что между обещаниями политиков, особенно в социальной сфере, и их конкретным воплощением обычно лежит "дистанция огромного масштаба". Ильхам Алиев и его команда сумели разрушить этот стереотип: все социальные программы и реформаторские инициативы президента реализуются в строго назначенный срок. Причем, если во внешней политике Ильхам Алиев сдержан и прагматичен, то внутриэкономические реформы он проводит поистине с революционным нетерпением. Эти реформы и преобразования за короткий срок коренным образом изменили лицо страны, и сегодня самые отдаленные регионы по уровню социально-экономического и культурного развития, размаху благоустройства, красоте городского и сельского дизайна ничем не уступают столице республики.

Инициатор глобальных проектов.

Не буду перечислять множество масштабных транснациональных проектов, которые задуманы и успешно претворены в жизнь благодаря политической воле Ильхама Алиева. Они у всех на слуху: Баку – Тбилиси – Джейхан, Баку – Тбилиси – Карс, ТАНАП, ТАП и пр. Главное другое. Президент Азербайджана сумел не только закрепить достигнутое в этой сфере за годы правления своего выдающегося отца, но и преумножить эти достижения, дав старт осуществлению новых глобальных экономических проектов, способных изменить энергетическую карту Европы.

В чем же секрет успеха азербайджанской геоэкономической стратегии? По мнению самого Ильхама Алиева, секрет заключается в том, что все свои проекты "мы рассматриваем с точки зрения укрепления регионального сотрудничества. То есть мы идем к внешнеполитическим инициативам и геополитическому позиционированию страны через позитив. Не через давление, не через шантаж, не через негатив, а через позитив… Наши экономические инициативы и инвестиции, которые мы осуществляем за пределами Азербайджана, помогают тем странам, куда они вкладываются. Тем самым роль Азербайджана становится намного более важной.

И не случайно, что многие наши друзья и партнеры и в регионе, и в Европе хотят видеть Азербайджан как своего стратегического инвестора. Нам предлагают участие в инвестициях в стратегические отрасли промышленности, энергетику, транспорт, и мы очень пристально рассматриваем эти предложения. То есть это говорит о степени доверия. Это говорит о том, что Азербайджан воспринимается как друг, как партнер, на которого можно положиться. Тем самым мы обеспечиваем свои интересы в регионе и в широком смысле, и в будущем часть нашего экономического потенциала будет формироваться за счет инвестиций, которые мы сегодня вкладываем за пределами Азербайджана. Это часть нашей новой экономической политики, которая уже осуществляется…"

Ильхам Алиев – мастер выстраивания политических отношений. Он – президент мусульманской, шиитской по преобладанию населения страны – сумел выстроить прекрасные отношения с христианским миром и в то же время не поссориться с мусульманскими странами. Нас принимают и уважают как в России, так и в Украине, как в Беларуси, так и в странах Балтии, как в Израиле, так и в Иране. И этой непостижимой, виртуозной политической эквилибристикой Ильхам Алиев овладел в совершенстве.

В то же время в отстаивании национальных интересов Ильхам Алиев всегда проявляет принципиальность и не идет ни на какие соглашения, которые могут нанести вред экономике или политическому имиджу страны. Каким бы это ни представлялось немыслимым, он стремится делать политику в "белых перчатках" и никогда не держит камень за пазухой. В отличие от некоторых своих коллег по президентскому цеху…

Приведу пример из области внешней политики. Этот образец мастер-класса высшего уровня, уверена, в будущем будут изучать и анализировать в учебниках по мировой дипломатии. Многим до сих пор памятна история с армяно-турецкими переговорами и возможностью открытия границ между Арменией и Турцией, на чем настаивали США и страны Запада. Тогда в знак протеста против подобного сценария развития событий Ильхам Алиев отказался от участия в престижном саммите "Альянс цивилизаций". Он проходил 6–7 апреля 2009 года в Стамбуле, причем о своем участии в нем заявил вновь избранный президент Соединенных Штатов Барак Обама.

Известно, что в дни, предшествовавшие саммиту, президенту Азербайджана позвонил сначала премьер-министр, затем президент Турецкой Республики и наконец в дело была пущена "тяжелая артиллерия" в лице госсекретаря США Хиллари Клинтон. Все они пытались убедить Ильхама Алиева изменить свое решение и прибыть на саммит, где ему была обещана встреча тет-а-тет с главой американского государства. Но Ильхам Алиев выдержал паузу до конца, вынудив премьер-министра Турции Эрдогана вскоре прилететь в Баку и прилюдно, с трибуны парламента, пообещать, что до урегулирования карабахского конфликта границы между Турцией и Арменией открыты не будут.

Ильхам Алиев отстоял национальные интересы страны, пусть даже ценой временного охлаждения отношений с самой влиятельной державой мира. Результат налицо: границы Турции с Арменией закрыты до сих пор…

"Я верю ему как самому себе", – сказал некогда общенациональный лидер Гейдар Алиев, обратившись к народу на пороге вечности. Сегодня эти слова может с гордостью повторять подавляющее большинство населения Страны огней.

Мы прожили эти 17 лет вместе с ним. Не рядом, а вместе. Президент всегда был вместе с нами – и в радостные, и в трудные минуты нашей жизни. Он много работал и учил работать нас. Он любил и любит свою страну, он гордится своим народом, своей историей, богатейшей культурой. Любить родину негромкой, но деятельной любовью мы тоже учились у него.

…Ильхам Алиев преобразил не только лицо регионов и столицы, он преобразил наше мышление. Сегодня мы испытываем чувство гордости от сопричастности своей нации. Сегодня быть гражданином Азербайджана престижно.

Удивительно: но власть абсолютно не испортила Ильхама Алиева. Ни его, ни членов его семьи. Ильхам Алиев остался таким же скромным и требовательным к себе человеком, каким он был в молодости, когда еще не занимал высоких постов. Единственная привилегия, которую он допускает, это возможность, если хотите, обязанность, сделать больше, чем кто-нибудь другой для блага страны.

Сегодняшний Азербайджан является тем географическим пространством, где самые дерзкие мечты и самые амбициозные проекты воплощаются в жизнь. Причем без излишней суеты и строго по графику. Секрет успеха заключается в том, что в республике по самым разным направлениям выработана четкая, опирающаяся на научно-теоретические и экономические основы стратегия модернизации, в которой на первое место выдвинуты социальные приоритеты. Человек, его благосостояние, его социальная защита, его будущее.

И, конечно, сегодня никто не будет оспаривать тот факт, что локомотивом поистине эпохальной модернизации страны является сильный лидер, стоящий во главе государства.

Этот лидер обладает счастливым сочетанием сущностных характеристик, которые в совокупности определяют лицо успешного политика: наличие глубокого интеллектуального потенциала, обширных и разносторонних знаний, аналитического ума, сильной политической воли, дара предвидения, нацеленности на стратегию реформ. Он полон энергии преобразований и заражает этой энергией всю свою команду. Да что там всю команду – всю нацию! Он повысил самооценку своего народа. Он не единожды заставлял нас ощущать чувство гордости из-за тех глобальных событий, которые происходят в Азербайджане или инициатором которых является наша страна.

…Мой портрет получился бы неполным, если бы я не упомянула и о других личностных характеристиках президента: об ораторском мастерстве, причем на нескольких мировых языках, крепкой памяти, позволяющей навскидку цитировать десятки статистических данных и выступать часами, не заглядывая в бумаги; о его чувстве юмора и жизнелюбии, о любви к спорту и здоровому образу жизни, о его прекрасной семье, каждый член которой – самодостаточная личность, а его верный спутник жизни Мехрибан Алиева, по оценке корреспондента The Washington Times, "вдохновляющая ролевая модель для своего народа – в особенности для женщин"…

"Карабах – это Азербайджан!"

"Выражение “Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак” уже стало символом нашей победы. Я сказал это год назад. Я горжусь тем, что мое высказывание превратилось в национальный лозунг. Сегодня мы с чувством большой гордости можем сказать, что Физули наш, Джебраил наш, Зангилан наш, Губадлы наш, Агдам наш, Лачин наш, Кяльбаджар наш, Шуша наша, Карабах наш, Карабах – это Азербайджан! Слава азербайджанскому народу!" – из выступления Ильхама Алиева.

Итоги победоносной 44-дневной войны, которую в Азербайджане вполне справедливо окрестили Отечественной, сегодня известны всему миру. Положен конец оккупации азербайджанских земель, полностью восстановлена территориальная целостность страны, нарушенная три десятилетия назад. Удел политиков, историков, военных экспертов – анализировать итоги этих судьбоносных не только для Азербайджана, но и для всего региона 44 дней. А гордая птица, на которую столь похож на карте мира наш маленький Азербайджан, вновь расправила крылья, устремившись к новым высотам. Страна под руководством своего лидера возвращается к тому, что для нее более привычно – к созиданию.

Мы непременно и в очень сжатые сроки возродим, обустроим, поднимем всем миром поруганную и опустошенную землю, беженцы возвратятся к родным очагам, на разоренной временщиками земле вновь вырастут школы и музеи, памятники и храмы. А Карабах опять превратится в цветущий сад…

Почему я в этом абсолютно уверена? Потому что на древнюю землю Карабаха, обагренную кровью своих героических сыновей, наконец-то вернулся подлинный хозяин. И еще потому, что у азербайджанского народа есть такой замечательный "дежурный по стране", как Ильхам Гейдар оглу Алиев. Французский писатель Дени де Ружмон как-то заметил: "Главное не в том, чтобы предвидеть будущее, а в том, чтобы творить его". В непрестанном сотворении достойного будущего для своей страны и своего народа заключается, на мой взгляд, главный секрет политического долголетия Ильхама Алиева.

Источник: "ГОРДОН"