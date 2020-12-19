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В Нагорном Карабахе погиб первый российский военный

Офицер-сапер из состава российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе скончался в результате подрыва взрывного устройства в районе города Шуша.

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В Карабахе погиб первый российский миротворец
В Карабахе погиб первый российский миротворец
Фото: EPA

В четверг, 17 декабря, в Нагорном Карабахе погиб российский офицер из группы разминирования, находившийся в составе миротворческого контингента из РФ. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные минобороны России.

Военный был ранен в результате подрыва взрывного устройства при разминировании дороги в районе города Шуша. Он скончался по пути в больницу.

Имя погибшего военного не называется.

Как отмечает "Русская служба BBC", это первый российский военнослужащий, погибший в Нагорном Карабахе после введения миротворческого контингента.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнял, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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