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Пашинян заявил, что в Карабахе российские военные попали в окружение вместе с армянскими

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал "кризисной" ситуацию, которая сложилась в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.

Пашинян отметил, что "есть проблемы со связью" в районе инцидента
Пашинян отметил, что "есть проблемы со связью" в районе инцидента
Фото: ЕРА

В Гадрутском районе Нагорного Карабаха в районе населенных пунктов Хин Тагер и Хцаберд в окружение азербайджанских войск попали военные из Армении и России. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил "Радио Азатутюн" в интервью, которое было опубликовано 16 декабря.

"По нашим сведениям, российские миротворцы также находятся в окружении. Есть проблема со связью, потому что из-за местоположения, а также из-за событий есть определенные проблемы со связью, причем эти проблемы есть и у российских миротворцев, и там у нас сложилась определенная кризисная ситуация", – сказал он.

Пашинян отметил, что есть информация о новых пленных.

Карабахский лидер Араик Арутюнян заявил, что в плен попали "несколько десятков военнослужащих армии обороны Карабаха", сообщает "Радио Азатутюн".

В минобороны России заявили "РИА Новости", что их военных в Карабахе не окружали.

Вечером 16 декабря в соцсетях появилось видео якобы вывода армянских военных из окружения в Гадрутском районе. Этот факт подтвердили в министерстве обороны Армении.

"Видео соответствует действительности. Операция проводилась благодаря активным действиям российского миротворческого контингента, выполняющего миротворческую миссию в Республике Арцах (Нагорный Карабах. – "ГОРДОН"), при непосредственном посредничестве командующего [российским] контингентом генерал-лейтенанта Рустама Мурадова", – говорится в сообщении ведомства.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнял, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

В минобороны Армении 12 декабря заявили о возобновлении наступления азербайджанскими военными в направлении населенных пунктов Беюк Таглар – Хцаберд. Азербайджан объяснил это "провокационными действиями Еревана на освобожденных территориях Нагорного Карабаха", однако не уточнил, что именно произошло.

13 декабря в минобороны Азербайджана пояснили ситуацию. Часть вооруженных сил Армении, по данным ведомства, осталась в лесной зоне поселка Гадрут, военные начали совершать "террористические акты и акции саботажа против азербайджанских мирных жителей и военнослужащих".

По данным министерства обороны Азербайджана, за время столкновений в Нагорном Карабахе погибло 2783 военнослужащих, более 100 бойцов считаются пропавшими без вести. В Армении по состоянию на 14 ноября было известно о 2317 погибших военнослужащих. 

Россия разместила штаб "миротворческих сил" в Степанакерте. По информации на 16 ноября, РФ отправила в Нагорный Карабах 140 самолетов со своими "миротворцами".

Теги: Россия, военные, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, миротворцы, минобороны РФ, Никол Пашинян, российские военные, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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