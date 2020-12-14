Армения объявила трехдневный траур по погибшим в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что 19 декабря исполняется 40 дней с момента прекращения боев в зоне нагорно-карабахского конфликта. В Ереване в этот день проведут памятное шествие от площади Республики к военному кладбищу "Ераблур".

В Армении 19 декабря объявлен трехдневный общенациональный траур по погибшим в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к нации в Facebook 14 декабря. Отрывки его речи перевело агентство Sputnik Армения.

Он напомнил, что 19 декабря исполняется 40 дней с момента прекращения боев в зоне нагорно-карабахского конфликта. Во время траурных мероприятий организуют памятное шествие от площади Республики к военному кладбищу "Ераблур" в Ереване.

Возможно, по состоянию на 19 декабря не все тела погибших будут найдены, отметил Пашинян. Армянский премьер подчеркнул, что будет множество неопознанных тел. Поиски и опознания тел продолжат с большей интенсивностью, заверил он.

Агентство "Новости Армении" пишет, что стороны "вплотную подошли к процессу обмена пленными". Он уточнил, что речь идет о пленных, подтвержденных Международным комитетом Красного Креста и Азербайджаном.