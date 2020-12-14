Армения объявила трехдневный траур по погибшим в Нагорном Карабахе

В Армении 19 декабря объявлен трехдневный общенациональный траур по погибшим в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к нации в Facebook 14 декабря. Отрывки его речи перевело агентство Sputnik Армения.
Он напомнил, что 19 декабря исполняется 40 дней с момента прекращения боев в зоне нагорно-карабахского конфликта. Во время траурных мероприятий организуют памятное шествие от площади Республики к военному кладбищу "Ераблур" в Ереване.
Возможно, по состоянию на 19 декабря не все тела погибших будут найдены, отметил Пашинян. Армянский премьер подчеркнул, что будет множество неопознанных тел. Поиски и опознания тел продолжат с большей интенсивностью, заверил он.
Агентство "Новости Армении" пишет, что стороны "вплотную подошли к процессу обмена пленными". Он уточнил, что речь идет о пленных, подтвержденных Международным комитетом Красного Креста и Азербайджаном.
В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.
Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.
В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредник) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев уточнял, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.
В минобороны Армении 12 декабря заявили о возобновлении наступления азербайджанскими военными в направлении населенных пунктов Беюк Таглар – Хцаберд. Азербайджан объяснил это "провокационными действиями Еревана на освобожденных территориях Нагорного Карабаха", однако не уточнил, что именно произошло.
13 декабря в минобороны Азербайджана пояснили ситуацию. Часть вооруженных сил Армении, по данным ведомства осталась в лесной зоне поселка Гадрут, военные начали совершать "террористические акты и акции саботажа против азербайджанских мирных жителей и военнослужащих".
По данным министерства обороны Азербайджана, за время столкновений в Нагорном Карабахе погибло 2783 военнослужащих, более 100 бойцов считаются пропавшими без вести. В Армении по состоянию на 14 ноября было известно о 2317 погибших военнослужащих.