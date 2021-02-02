Мужчине, который поджег "Эпицентр" в Первомайске, грозит пожизненное заключение – полиция

Против мужчины, который поджег здание торгового центра "Эпицентр" в Первомайске Николаевской области, открыли уголовное производство по статьям об умышленном уничтожении или повреждении имущества, а также покушении на умышленное убийство.

По данным правоохранителей, 37-летний злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности Фото: Сергей Шайхет / Facebook

Мужчине, который сегодня поджег здание торгового центра "Эпицентр" в Первомайске Николаевской области, грозит пожизненное заключение. Об этом в Facebook заявил начальник главного управления Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

По его словам, 37-летний злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Сейчас против него открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Всех граждан, которые стали свидетелями указанного события (именно поджога) и находились в момент совершения преступления в торговом центре, и могут предоставить важную для следствия информацию, просим предоставить ее в Первомайский районный отдел полиции", – сказал Шайхет.

Информация о возгорании в здании "Эпицентра" поступила спасателям сегодня в 12.57. Персонал и посетители торгового центра были эвакуированы. По предварительным данным, из-за пожара никто не пострадал.

По данным ГСЧС Украины, в 14.20 пожар, охвативший площадь 4 тыс. м², был локализован.

Полиция установила, что пожог устроил мужчина, который пришел в торговый центр с ножом и топором. Он также ранил двух охранников "Эпицентра", которые пытались его задержать.