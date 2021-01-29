Пожар в Чернобыльской зоне может повториться из-за нехватки финансирования и внимания со стороны власти – Ассоциация чернобыльских туроператоров

Даже если у государственных органов есть инициативы, как предотвратить повторение масштабного пожара в Чернобыльской зоне, то достаточного внимания к этой теме нет в Офисе президента и правительстве, заявил председатель Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

По данным Емельяненко, только в прошлом году из-за пожаров было уничтожено 30–40% туристического потенциала зоны отчуждения Фото: censor.net

В Чернобыльской зоне может повториться масштабный пожар, так как представители власти уделяют недостаточно внимания и денег предотвращению таких ситуаций, заявил в комментарии УНИАН председатель Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

Он отметил, что основной фокус внимания в сфере экологии всегда на промышленных предприятиях и бизнесе, а более масштабные вопросы остаются на втором плане.

"Даже если у государственных органов есть инициативы, как предотвратить повторение масштабного пожара в Чернобыльской зоне, то достаточного внимания нет именно у руководства государства, в Офисе президента, правительстве", – сказал Емельяненко.

Эксперт подчеркнул, что на меры по предотвращению пожаров в Чернобыльской зоне выделяется недостаточно денег, в то время как такие возгорания наносят критический вред не только окружающей среде, но и культурному и историческому наследию на этой территории.

По данным Емельяненко, только в прошлом году из-за пожаров было уничтожено 30–40% туристического потенциала зоны отчуждения.