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ПОЛИТИКА

Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил об исключении из состава фракции парламентского большинства "Слуга народа" Александра Дубинского, который с января находится под санкциями США.

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Дубинский называл "чистым фарсом" голосование фракции за его исключение
Дубинский называл "чистым фарсом" голосование фракции за его исключение
Фото: sluga-narodu.com

Народного депутата Александра Дубинского исключили из состава фракции парламентского большинства "Слуга народа".

Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил на заседании парламента 2 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"В соответствии со ст. 60 Регламента Верховной Рады, согласно решению депутатской фракции партии "Слуга народа" от 1 февраля сообщаю об исключении народного депутата Александра Дубинского из состава депутатской фракции", – сказал Разумков. 

1 февраля состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором ее глава Давид Арахамия огласил результаты голосования по вопросу об исключении Дубинского из состава монобольшинства. Он сообщил, что "за" проголосовали 198 из 246 членов фракции (80,5%), "против" были 29 депутатов, 19 не определились.

Дубинский утверждал, что его исключение приведет к развалу фракции, но после голосования призвал поддержавших его нардепов не покидать состав монобольшинства. Он называл "чистым фарсом" голосование фракции за его исключение. 

25 января состоялось заседание парламентской фракции "Слуга народа", на котором президент Украины Владимир Зеленский, по данным СМИ, два раза предлагал Дубинскому выйти из ее состава, но тот не согласился. Между президентом и нардепом произошел спор, писала "Украинская правда".

1 января США включили Дубинского в санкционный список. Под санкции также попали бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году".

22 января Дубинский сообщил, что Monobank предложил закрыть его счета. Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк говорила в интервью "Украинской правде", что лица, против которых вводит санкции минфин США (список OFAC), автоматически попадают "в систему финансового мониторинга всех банков цивилизованного мира". Нацбанк Украины предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским.

Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Он жаловался на давление и клевету со стороны Центра противодействия коррупции (общественная организация обращалась в минфин США с призывом ввести санкции против нардепа).

Деркач в маеиюнеиюле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, санкции, народные депутаты, Александр Дубинский, Слуга народа, Дмитрий Разумков
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