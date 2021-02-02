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Интервью Зеленского Axios, исключение Дубинского из фракции, военный переворот в Мьянме. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор событий понедельника, 1 февраля.

В Офисе президента довольны резонансом, который вызвало интервью Зеленского
В Офисе президента довольны резонансом, который вызвало интервью Зеленского
Фото: president.gov.ua

Зеленский дал интервью Axios

Президент Украины Владимир Зеленский в январе дал интервью Axios nо HBO. В беседе с журналистом, расшифровку которой обнародовали сегодня, он говорил об аннексии Крыма, Будапештском меморандуме, вакцинации от коронавируса, "войне" с Конституционным Судом Украины, о вступлении Украины в НАТО и о том, почему "немножко зол" на экс-президента США Дональда Трампа. 

"Мистер Байден, почему мы до сих пор не в НАТО?" Главное из интервью Зеленского проекту Axios

Адресованный президенту США Джо Байдену вопрос Зеленского стал поводом для мемов и шуток в соцсетях. В Офисе президента Украины довольны резонансом, который вызвало интервью. 

Военный переворот в Мьянме

Военные в Мьянме за одно утро устроили переворот, отстранив от власти правительство лауреата Нобелевской премии мира и лидера правящей партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи. Ее, других руководителей партии и членов правительства задержали. 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране.

Министерство иностранных дел Украины просит не посещать Мьянму. Украинцам, которые уже находятся на территории этой страны, рекомендовали связаться с посольством Украины в Таиланде. 

Записаться на вакцинацию в Украине можно будет тремя способами

Для записи на прививку от коронавируса в Украине запустят специальный сайт, рассказал главный санврач страны Виктор Ляшко. Также можно будет записаться к семейному врачу либо получить приглашение на вакцинацию в телефонном режиме от центра первичной медико-санитарной помощи. 

Дубинского решили исключить из фракции "Слуга народа". В руководстве допускают, что примут обратно

Правящая фракция "Слуга народа" сегодня собралась на "самое короткое" в своей истории заседание. Глава фракции Давид Арахамия огласил результаты голосования по вопросу об исключении из состава монобольшинства нардепа Александра Дубинского, который с января находится под санкциями США. 

За его исключение проголосовали более 80% членов фракции. Сам Дубинский назвал "чистым фарсом" голосование коллег, но призвал тех, кто его поддержал, не покидать монобольшинство (ранее он говорил, что фракция развалится из-за его исключения). 

Арахамия сказал, что Дубинского могут вернуть во фракцию, если он докажет, что не вмешивался в выборы в США.

Гройсман рассказал о премьерских амбициях

Лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман готов снова стать премьер-министром Украины. При этом, по словам Гройсмана, кресло главы правительства не является целью для него: экс-премьер назвал правильным получить "мандат доверия от украинцев" на выборах.

Проскурня умер

Украинский театральный режиссер Сергей Проскурня скончался в возрасте 63 лет.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Гройсман, Владимир Зеленский, Мьянма, Александр Дубинский, Антониу Гутерриш, Сергей Проскурня, Слуга народа, Давид Арахамия, Виктор Ляшко
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