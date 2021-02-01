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Зеленский о вакцинах от коронавируса для Украины: Неприятно чувствовать, что стоишь с протянутой рукой

По словам президента Украины Владимира Зеленского, лидеры ряда стран Евросоюза пообещали "понемногу отдавать" украинцам часть своих вакцин от коронавируса.

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В мире сделано около 100 млн прививок от коронавируса
В мире сделано около 100 млн прививок от коронавируса
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский в записанном 23 января интервью Axios on HBO пожаловался на отсутствие в Украине вакцин от коронавируса. Расшифровку интервью опубликовал 1 февраля Офис президента Украины.

"Мы не в приоритете стран мира, которые получат вакцину сразу. Те страны Евросоюза, с которыми у нас прекрасные отношения и к лидерам которых я обращался, сказали, что будут нам помогать. И действительно они частично от своих вакцин будут понемногу отдавать нам. Но им будет тяжело это объяснить своему народу", – сказал Зеленский.

По его словам, "это очень неприятно – чувствовать, что ты стоишь с протянутой рукой".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире сделали уже около 100 млн прививок от коронавируса, кампании стартовали в десятках стран.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

29 января Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

30 января главный санврач и замглавы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина получит вакцину производства Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX в феврале.

Зеленский говорил, что вакцинация украинцев будет бесплатной.

Теги: Украина, вакцинация, Владимир Зеленский, украинцы, президент, Евросоюз, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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