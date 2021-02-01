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Еврокомиссия планирует создать управление по чрезвычайным ситуациям для борьбы с COVID-19

Управление готовности и чрезвычайного реагирования в области здравоохранения Евросоюза обеспечит структурированный подход в борьбе с пандемией коронавируса, заявили в Еврокомиссии.

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Евросоюз рекомендовал ужесточить требования для въезда из-за мутаций коронавируса
Евросоюз рекомендовал ужесточить требования для въезда из-за мутаций коронавируса
Фото: EPA

Европейская комиссия (ЕК) решила создать структуры взаимодействия с фармацевтическими компаниями в чрезвычайных ситуациях COVID-19. Об этом говорится на сайте ведомства 31 января

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела встречу в режиме видеоконференции с руководителями компаний, с которыми Брюссель подписал соглашения о предварительных закупках вакцин от коронавируса – Pfizer/BionNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Curevac и Sanofi.

"Комиссия создаст управление готовности и чрезвычайного реагирования в области здравоохранения ЕС, чтобы обеспечить структурированный подход в борьбе с пандемией. Управление поможет предвидеть угрозы и определить ответные меры", – сказано на сайте ЕК.

В ЕС готовят пилотный проект под названием "Готовность Европы к биологической защите", чтобы профинансировать разработку вакцин, увеличить их производство в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также сосредоточить внимание на новых штаммах коронавируса.

"Пандемия показала, что производственные мощности являются ограничивающим фактором. Более того, появление вариантов [мутировавшего коронавируса], вызывающих озабоченность, вызывает неминуемую угрозу снижения эффективности недавно одобренных вакцин. К этому очень важно подготовиться", – подчеркнули в ЕК.

На встрече были изучены требования к ускоренной разработке, масштабному производству и оперативной сертификации регулирующими органами ЕС вакцин против разных штаммов COVID-19. В течение следующих недель ЕК проведет дальнейшие обсуждения с представителями фармацевтической промышленности и смежных отраслей.

В связи с распространением коронавируса в Евросоюзе выделят новый уровень эпидемической опасности – "темно-красную" зону. В новой зоне будут регионы с наихудшей ситуацией с распространением коронавируса – более чем 500 заражений на 100 тыс. жителей в течение двух недель.

Также в Евросоюзе рекомендовали ужесточить требования для въезда из-за мутаций коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, соглашение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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