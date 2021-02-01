Почему Украина не в НАТО, где IКЕА и кто убил Лору Палмер? Мемы об интервью Зеленского программе Axios

1 февраля было опубликовано интервью президента Украины Владимира Зеленского программе Axios, которая выходит на американской платформе HBO (расшифровка беседы размещена на официальном сайте президента). Среди прочего, в интервью поднимались вопросы о евроатлантической интеграции Украины, оккупации Крыма Россией и агрессии на Донбассе, санкциях против России и импичменте экс-президента США Дональда Трампа.
Подробнее о главных заявлениях Зеленского из интервью можно прочесть в нашем материале. Некоторые высказывания президента Украины (например, "простой вопрос" президенту США Джо Байдену) особенно понравились пользователям соцсетей.
"ГОРДОН" приводит подборку лучших шуток из соцсетей об интервью Зеленского.
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Вначале – серьезной ответ на вопрос "Почему Украина еще не в НАТО?" от бывшего премьер-министра Украины Евгения Марчука.
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Зеленський, в інтерв'ю, передав прівєт Байдену і нагадав тому, шо у нього 100% свій прокурор.— Інтимний Лицар (@IntimateKnight) February 1, 2021
Джерело
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Также в соцсетях сочиняют другие важные вопросы, которые Зеленский мог бы задать Байдену, американскому бизнесмену Илону Маску или режиссеру Дэвиду Линчу.
Зеленський: У мене до Маска дуже просте питання - Ілоне, чому Україна досі не на Марсі?— чебурек з журбавлиною (@ukrominion) February 1, 2021
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Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?— wyse (@dwyse11) February 1, 2021
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Зеленський: У мене до Байдена тільки одне питання - Чому ми досі не в ІКЕЇ?— Khatsanovsky (@khatsanovsky) February 1, 2021
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Зеленський: У мене до Девіда Лінча дуже просте питання - пане режисере, хто вбив Лору Палмер?— чебурек з журбавлиною (@ukrominion) February 1, 2021
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В Офисе президента Украины довольны резонансом, который вызвало интервью Владимира Зеленского. По словам пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель, "заголовки с фамилией Zelenskyy появились и в американских, и в европейских, и в ближневосточных СМИ".
"Владимир Зеленский фактически обозначил векторы, по которым хотел бы двигаться в отношениях с Вашингтоном после прихода президента Байдена в Белый дом. Это отличный шанс для того, чтобы стратегическое партнерство Украины и США стало еще более глубоким и надежным, ведь наши страны имеют одинаковые интересы", – считает она.