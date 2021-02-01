ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Почему Украина не в НАТО, где IКЕА и кто убил Лору Палмер? Мемы об интервью Зеленского программе Axios

Пользователи соцсетей сочинили для президента Украины Владимира Зеленского еще несколько "очень простых вопросов", которые можно было бы задать президенту США Джозефу Байдену, бизнесмену Илону Маску или режиссеру Дэвиду Линчу.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский "обозначил векторы, по которым хотел бы двигаться в отношениях с Вашингтоном", заявили в Офисе президента Украины
Зеленский "обозначил векторы, по которым хотел бы двигаться в отношениях с Вашингтоном", заявили в Офисе президента Украины
Фото: president.gov.ua

1 февраля было опубликовано интервью президента Украины Владимира Зеленского программе Axios, которая выходит на американской платформе HBO (расшифровка беседы размещена на официальном сайте президента). Среди прочего, в интервью поднимались вопросы о евроатлантической интеграции Украины, оккупации Крыма Россией и агрессии на Донбассе, санкциях против России и импичменте экс-президента США Дональда Трампа.

Подробнее о главных заявлениях Зеленского из интервью можно прочесть в нашем материале. Некоторые высказывания президента Украины (например, "простой вопрос" президенту США Джо Байдену) особенно понравились пользователям соцсетей.

"ГОРДОН" приводит подборку лучших шуток из соцсетей об интервью Зеленского.

***

Вначале – серьезной ответ на вопрос "Почему Украина еще не в НАТО?" от бывшего премьер-министра Украины Евгения Марчука.

https://www.facebook.com/marchuk.yevgen/posts/3705248406220965

***

https://www.facebook.com/yevheni.kuzmenko/posts/3570541762999484

***

https://www.facebook.com/yevhen.mahda/posts/3574906559231046

***

***

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/3873251929404682

***

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/10214103347097543

***

Также в соцсетях сочиняют другие важные вопросы, которые Зеленский мог бы задать Байдену, американскому бизнесмену Илону Маску или режиссеру Дэвиду Линчу.  

***

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/10214103291576155

***

***

***

***

В Офисе президента Украины довольны резонансом, который вызвало интервью Владимира Зеленского. По словам пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель, "заголовки с фамилией Zelenskyy появились и в американских, и в европейских, и в ближневосточных СМИ".

"Владимир Зеленский фактически обозначил векторы, по которым хотел бы двигаться в отношениях с Вашингтоном после прихода президента Байдена в Белый дом. Это отличный шанс для того, чтобы стратегическое партнерство Украины и США стало еще более глубоким и надежным, ведь наши страны имеют одинаковые интересы", – считает она.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10215826236567121&id=1781187626

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: США, Украина, НАТО, Джо Байден, Донбасс, Владимир Зеленский, соцсети, российская агрессия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бабкин улетел в Австрию на операцию
Бабкин улетел в Австрию на операцию
Королева спела с мамой в торговом центре Флориды песню о шубе из Чебурашки. Видео
Королева спела с мамой в торговом центре Флориды песню о шубе из Чебурашки. Видео
Жюри выбрало песню, с которой Gо-A отправится на "Евровидение 2021"
Жюри выбрало песню, с которой Gо-A отправится на "Евровидение 2021"
Герцогиня Кембриджская нарушила протокол, опубликовала в сети первое селфи-видео
Герцогиня Кембриджская нарушила протокол, опубликовала в сети первое селфи-видео
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
"С 40-летием, моя любовь". Супруга Тимберлейка показала мужа с короной на голове
"С 40-летием, моя любовь". Супруга Тимберлейка показала мужа с короной на голове
"Промыли мозги и заставили подчиняться". Экс-невеста Мерилина Мэнсона обвинила его в многолетних издевательствах
"Промыли мозги и заставили подчиняться". Экс-невеста Мерилина Мэнсона обвинила его в многолетних издевательствах
Павлик рассекретил пол своего будущего ребенка
Павлик рассекретил пол своего будущего ребенка
Сценарист "Симпсонов" Марк Уилмор умер от COVID-19
Сценарист "Симпсонов" Марк Уилмор умер от COVID-19
100-летний британский ветеран-волонтер Том Мур госпитализирован с COVID-19
100-летний британский ветеран-волонтер Том Мур госпитализирован с COVID-19
  "Злой человек". Героиней нового клипа Земфиры стала Литвинова с сигаретой. Видео
  "Злой человек". Героиней нового клипа Земфиры стала Литвинова с сигаретой. Видео
Санина и Alekseev стали одними из ведущих "Орла и решки". Шоу покажут на украинском и российском каналах
Санина и Alekseev стали одними из ведущих "Орла и решки". Шоу покажут на украинском и российском каналах
Представитель жены принца Гарри рассказал, почему ее имя убрали из свидетельства о рождении сына
Представитель жены принца Гарри рассказал, почему ее имя убрали из свидетельства о рождении сына
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
  "У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
  "У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
  "У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
"У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
"Все умножается на два!". Жена Скичко прокомментировала назначение его главой Черкасской ОГА
"Все умножается на два!". Жена Скичко прокомментировала назначение его главой Черкасской ОГА
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS