Почему Украина не в НАТО, где IКЕА и кто убил Лору Палмер? Мемы об интервью Зеленского программе Axios

Пользователи соцсетей сочинили для президента Украины Владимира Зеленского еще несколько "очень простых вопросов", которые можно было бы задать президенту США Джозефу Байдену, бизнесмену Илону Маску или режиссеру Дэвиду Линчу.

Зеленский "обозначил векторы, по которым хотел бы двигаться в отношениях с Вашингтоном", заявили в Офисе президента Украины Фото: president.gov.ua

1 февраля было опубликовано интервью президента Украины Владимира Зеленского программе Axios, которая выходит на американской платформе HBO (расшифровка беседы размещена на официальном сайте президента). Среди прочего, в интервью поднимались вопросы о евроатлантической интеграции Украины, оккупации Крыма Россией и агрессии на Донбассе, санкциях против России и импичменте экс-президента США Дональда Трампа.

Подробнее о главных заявлениях Зеленского из интервью можно прочесть в нашем материале. Некоторые высказывания президента Украины (например, "простой вопрос" президенту США Джо Байдену) особенно понравились пользователям соцсетей.

"ГОРДОН" приводит подборку лучших шуток из соцсетей об интервью Зеленского.

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Вначале – серьезной ответ на вопрос "Почему Украина еще не в НАТО?" от бывшего премьер-министра Украины Евгения Марчука.

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Зеленський, в інтерв'ю, передав прівєт Байдену і нагадав тому, шо у нього 100% свій прокурор.

Джерело — Інтимний Лицар (@IntimateKnight) February 1, 2021

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Также в соцсетях сочиняют другие важные вопросы, которые Зеленский мог бы задать Байдену, американскому бизнесмену Илону Маску или режиссеру Дэвиду Линчу.

Зеленський: У мене до Маска дуже просте питання - Ілоне, чому Україна досі не на Марсі? — чебурек з журбавлиною (@ukrominion) February 1, 2021

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Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць? — wyse (@dwyse11) February 1, 2021

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Зеленський: У мене до Байдена тільки одне питання - Чому ми досі не в ІКЕЇ? — Khatsanovsky (@khatsanovsky) February 1, 2021

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Зеленський: У мене до Девіда Лінча дуже просте питання - пане режисере, хто вбив Лору Палмер? — чебурек з журбавлиною (@ukrominion) February 1, 2021

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В Офисе президента Украины довольны резонансом, который вызвало интервью Владимира Зеленского. По словам пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель, "заголовки с фамилией Zelenskyy появились и в американских, и в европейских, и в ближневосточных СМИ".

"Владимир Зеленский фактически обозначил векторы, по которым хотел бы двигаться в отношениях с Вашингтоном после прихода президента Байдена в Белый дом. Это отличный шанс для того, чтобы стратегическое партнерство Украины и США стало еще более глубоким и надежным, ведь наши страны имеют одинаковые интересы", – считает она.