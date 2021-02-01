Гройсман заявил о готовности занять кресло премьер-министра Украины

Лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман отметил, что не ставит себе цель стать снова премьер-министром Украины. Он считает правильным получить "мандат доверия от украинцев".

Лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман готов снова стать премьер-министром Украины. О своих планах он рассказал интервью агентству "Интерфакс Украина", фрагмент которого опубликован 1 февраля.

"Если вы меня спросите, готов ли я к тому, чтобы быть премьер-министром страны, то точно могу сказать: профессионально я совершенно готов к этому", – сказал он.

В то же время политик отметил, что занять кресло премьера не является для него целью. Гройсман посчитал правильным получить "мандат доверия от украинцев" на выборах.

"Когда есть такой мандат, ты можешь его использовать для достижения цели. Путь нашей команды к этой цели – нормальной жизни людей в Украине – как раз через парламентские выборы", – сказал Гройсман.