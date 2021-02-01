ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский ответил на вопрос, зол ли он на Трампа в связи с телефонным разговором в 2019 году

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство публикацией подробностей его телефонного разговора, состоявшегося летом 2019 года с на тот момент президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский (на фото) объяснил, что важно было сохранить отношения с Трампом
Зеленский (на фото) объяснил, что важно было сохранить отношения с Трампом
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский в записанном 23 января интервью Axios on HBO прокомментировал состоявшийся в июле 2019 года телефонный разговор с на тот момент президентом США Дональдом Трампом и приведший к запуску импичмента главы Белого дома.

Расшифровку интервью главы Украинского государства опубликовал 1 февраля "Голос Америки".

"Я много читал, когда мое имя появлялось на страницах тех или иных медиа. И я читал, что Трамп давил. Во-первых, это было очень обидно. Почему? Потому что я президент Украины. Возможно, мы меньше, чем Соединенные Штаты, но мы независимая Украина. Мы доказали это России, когда удержали свою территорию, и мы продолжаем это доказывать", – сказал он.

По словам президента, есть одна "неприятность", связанная с разговором.

"До этого момента я об этом не говорил. Когда опубликовали наш разговор... Я считаю, что это очень неправильно. И опубликовала это не Украина. Я бы никогда этого не допустил. Неважно, о чем мы говорили, но этот разговор – первый серьезный разговор между двумя президентами, между стратегическими партнерами. И ни в коем случае никто из нас не имел права публиковать такие вещи", – заявил Зеленский.

Журналист отметил, что он видит, что собеседник "несколько зол" на Трампа, и спросил: "Возможно, немножко?"

"Немножко?" – рассмеялся Зеленский в ответ.

Он объяснил, что для него "самым важным было сохранить отношения" и услышать, что США и Украина поддерживают друг друга.

24 сентября 2019 года в Палате представителей Конгресса США объявили о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении Трампа на Зеленского во время телефонного разговора 25 июля. Глава Белого дома поднимал вопрос о расследовании в Украине дела, связанного с деятельностью Хантера Байдена, сына демократа Джо Байдена, который был политическим оппонентом Трампа.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года, а 5 февраля отклонил обе статьи обвинения.

Теги: Россия, США, Украина, телефоны, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, президент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не рассчитал траекторию полета руки". Цимбалюку во время киносъемок сломали нос
"Не рассчитал траекторию полета руки". Цимбалюку во время киносъемок сломали нос
"Это актриса из фильма "Чучело"?". Подписчики Орбакайте обсуждают ее дочь
"Это актриса из фильма "Чучело"?". Подписчики Орбакайте обсуждают ее дочь
"Сладкая парочка", "Старость – не радость". Поклонники Брежневой отреагировали на ее фото с Меладзе
"Сладкая парочка", "Старость – не радость". Поклонники Брежневой отреагировали на ее фото с Меладзе
"Беременяшный живот фиг вдуешь". Каминская в купальнике рассказала о беременности
"Беременяшный живот фиг вдуешь". Каминская в купальнике рассказала о беременности
Мозговая рассказала о свадьбе с David Axelrod
Мозговая рассказала о свадьбе с David Axelrod
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
82-летний Збруев госпитализирован с признаками пневмонии
82-летний Збруев госпитализирован с признаками пневмонии
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
"Лапочка", "Сладкая". Курникова показала годовалую дочь от Иглесиаса
"Лапочка", "Сладкая". Курникова показала годовалую дочь от Иглесиаса
"Все умножается на два!". Жена Скичко прокомментировала назначение его главой Черкасской ОГА
"Все умножается на два!". Жена Скичко прокомментировала назначение его главой Черкасской ОГА
Go-A: Давайте подождем еще немного. Мы обязательно покажем все, что мы натворили за год
Go-A: Давайте подождем еще немного. Мы обязательно покажем все, что мы натворили за год
"И ты уже немолодая, и мама хочет внуков". Звезда ситкома "Танька і Володька" рассказала, почему не ходит на свидания
"И ты уже немолодая, и мама хочет внуков". Звезда ситкома "Танька і Володька" рассказала, почему не ходит на свидания
Внучка Ротару в лимонном полушубке показала маму в шубе с бахромой
Внучка Ротару в лимонном полушубке показала маму в шубе с бахромой
  "Имен никогда особо не было". Мишина рассказала, в какой форме получала "неприличные предложения от состоятельных мужчин"
  "Имен никогда особо не было". Мишина рассказала, в какой форме получала "неприличные предложения от состоятельных мужчин"
Дочь Меладзе после перелома шейного позвонка позировала в меховой шубе
Дочь Меладзе после перелома шейного позвонка позировала в меховой шубе
"Никаких извращений не нужно. Эта стерва самодостаточная и независимая". Кулинарный эксперт рассказал, как запекать форель с "секси-корочкой"
"Никаких извращений не нужно. Эта стерва самодостаточная и независимая". Кулинарный эксперт рассказал, как запекать форель с "секси-корочкой"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Никаких извращений не нужно. Эта стерва самодостаточная и независимая". Кулинарный эксперт рассказал, как запекать форель с "секси-корочкой"
"Никаких извращений не нужно. Эта стерва самодостаточная и независимая". Кулинарный эксперт рассказал, как запекать форель с "секси-корочкой"
Внучка Ротару в лимонном полушубке показала маму в шубе с бахромой
Внучка Ротару в лимонном полушубке показала маму в шубе с бахромой
"Фотки нереально красивые. Вау!". Dorofeeva в халате засветила голые ноги на заснеженной площадке
"Фотки нереально красивые. Вау!". Dorofeeva в халате засветила голые ноги на заснеженной площадке
"Они всегда были как мальчик и девочка, а не как муж и жена". Каменских рассказала о взаимоотношениях родителей
"Они всегда были как мальчик и девочка, а не как муж и жена". Каменских рассказала о взаимоотношениях родителей
"Я уже криком кричала". Вдова Грачевского рассказала, почему он отказывался от госпитализации
"Я уже криком кричала". Вдова Грачевского рассказала, почему он отказывался от госпитализации
Go-A: Давайте подождем еще немного. Мы обязательно покажем все, что мы натворили за год
Go-A: Давайте подождем еще немного. Мы обязательно покажем все, что мы натворили за год
  "Имен никогда особо не было". Мишина рассказала, в какой форме получала "неприличные предложения от состоятельных мужчин"
"Имен никогда особо не было". Мишина рассказала, в какой форме получала "неприличные предложения от состоятельных мужчин"
"Я его ждала и очень хотела переболеть". Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом
"Я его ждала и очень хотела переболеть". Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS