Зеленский ответил на вопрос, зол ли он на Трампа в связи с телефонным разговором в 2019 году

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство публикацией подробностей его телефонного разговора, состоявшегося летом 2019 года с на тот момент президентом США Дональдом Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский в записанном 23 января интервью Axios on HBO прокомментировал состоявшийся в июле 2019 года телефонный разговор с на тот момент президентом США Дональдом Трампом и приведший к запуску импичмента главы Белого дома.

Расшифровку интервью главы Украинского государства опубликовал 1 февраля "Голос Америки".

"Я много читал, когда мое имя появлялось на страницах тех или иных медиа. И я читал, что Трамп давил. Во-первых, это было очень обидно. Почему? Потому что я президент Украины. Возможно, мы меньше, чем Соединенные Штаты, но мы независимая Украина. Мы доказали это России, когда удержали свою территорию, и мы продолжаем это доказывать", – сказал он.

По словам президента, есть одна "неприятность", связанная с разговором.

"До этого момента я об этом не говорил. Когда опубликовали наш разговор... Я считаю, что это очень неправильно. И опубликовала это не Украина. Я бы никогда этого не допустил. Неважно, о чем мы говорили, но этот разговор – первый серьезный разговор между двумя президентами, между стратегическими партнерами. И ни в коем случае никто из нас не имел права публиковать такие вещи", – заявил Зеленский.

Журналист отметил, что он видит, что собеседник "несколько зол" на Трампа, и спросил: "Возможно, немножко?"

"Немножко?" – рассмеялся Зеленский в ответ.

Он объяснил, что для него "самым важным было сохранить отношения" и услышать, что США и Украина поддерживают друг друга.

24 сентября 2019 года в Палате представителей Конгресса США объявили о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении Трампа на Зеленского во время телефонного разговора 25 июля. Глава Белого дома поднимал вопрос о расследовании в Украине дела, связанного с деятельностью Хантера Байдена, сына демократа Джо Байдена, который был политическим оппонентом Трампа.