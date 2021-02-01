Зеленский: У меня есть очень простой вопрос: господин Байден, почему мы до сих пор не в НАТО?

Для Украины стать членом НАТО – вопрос безопасности, о которой говорит президент США Джо Байден, подчеркнул украинский президент Владимир Зеленский.

Президент США Джо Байден может поспособствовать членству Украины в НАТО. Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский выразил в записанном 23 января интервью Axios on HBO, расшифровку которого опубликовал 1 февраля "Голос Америки".

Речь об Альянсе зашла, когда журналист спросил у Зеленского, что нужно Украине от США.

"Мы благодарны за все. Но если мы, украинцы и Украина, хотим быть равноправным членом Альянса, равноправным членом НАТО... Это один из важнейших вопросов безопасности – той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?" – сказал президент Украины.

Он считает, что если бы Украина была членом НАТО, эскалации конфликта на Донбассе не было бы.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.