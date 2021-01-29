Главу миссии Украины при НАТО могут назначить в ближайшее время – вице-премьер

Вопрос назначения нового главы миссии Украины при НАТО "фактически решен", сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году Фото: EPA

Руководитель миссии Украины при НАТО будет определен в ближайшее время. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на заседании Верховной Рады 29 января, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Она отметила, что решение принимает президент, так как это дипломатическая должность.

"Мы сформировали ряд предложений по определению следующей кандидатуры главы миссии. Надеемся, в ближайшее время он будет назначен, сразу после коммуникации премьер-министра и президента с генеральным секретарем [НАТО] и обсуждения в том числе этого вопроса. Он уже фактически решен", – сказала она.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский уволил главу миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко и назначил его в Администрацию президента. Сейчас обязанности главы миссии исполянет Георгий Толкачев.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.