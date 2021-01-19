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Вице-премьер Стефанишина: В ближайшее время Украина присоединится к Аккумуляторному и Водородному альянсам ЕС

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что Украину в ЕС расценивают как полноправного игрока.

Стефанишина отметила, что Украина уже стала участницей Сырьевого альянса
Стефанишина отметила, что Украина уже стала участницей Сырьевого альянса
Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляет, что в ближайшее время Украина присоединится к Аккумуляторному и Водородному альянсам Европейского союза,  сообщает "Интерфакс-Украина"

Об этом она сказала на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам координации преодоления последствий изменения климата в рамках инициативы Европейской комиссии "Европейский зеленый курс".

"Новая политика создает возможности для непосредственной интеграции Украины в Европейский союз через формирование так называемых секторальных альянсов, таких как Сырьевой альянс, Аккумуляторный альянс, Водородный альянс. Это и есть новая политика Евросоюза в отношении третьих стран", – пояснила Стефанишина.

По ее словам, диалог на наивысшем политическом уровне содействовал тому, что Украина уже стала участницей Сырьевого альянса и в ближайшее время ожидается присоединение Украины к Аккумуляторному и Водородному альянсам.

По мнению Стефанишиной, это означает, что Украину расценивают как полноправного игрока.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. 

6 октября в Брюсселе прошел отложенный из-за пандемии коронавируса саммит Украина – ЕС. По итогам саммита Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Согласно тексту документа, стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках Соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

Теги: евроинтеграция, Европейский союз, Евросоюз, сотрудничество, Ольга Стефанишина
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