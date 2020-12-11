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Украина договорилась с ЕС о "промышленном безвизе" для некоторых видов продукции – Стефанишина

Украина и Евросоюз договорились о подписании "промышленного безвиза" для низковольтного и электромагнитного оборудования, машин и механизмов. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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Стефанишина: С 1 января 2021 года открывается возможность пересмотреть условия торговли с ЕС в направлении их дальнейшей либерализации
Стефанишина: С 1 января 2021 года открывается возможность пересмотреть условия торговли с ЕС в направлении их дальнейшей либерализации
Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

Украина договорилась с Европейским союзом о подписании соглашения о "промышленном безвизе" по некоторым видам продукции с добавленной стоимостью. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на международной конференции "Украина: инвестиционная гавань во времена перемен", сообщил "Укрінформ"

"С 1 января 2021 года открывается возможность пересмотреть условия торговли с ЕС в направлении их дальнейшей либерализации. Мы много сделали для того, чтобы не только обновление соглашения дало результат, но и для того, чтобы мы получили возможности признания нашей продукции, документов, которые выдают наши государственные органы", – сказала она.

По словам вице-премьера, речь идет о "промышленном безвизе" для низковольтного и электромагнитного оборудования, машин и механизмов.

Она отметила, что произведенная в Украине продукция, которая попадает в эти категории, получив сертификат украинского органа рыночного надзора, будет иметь доступ на рынок ЕС.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора.

6 октября в Брюсселе прошел отложенный из-за пандемии коронавируса саммит Украина – ЕС. В Европейском союзе заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, так как Украина выполняет все необходимые критерии.

По итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциацииСогласно тексту документа, стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

Теги: Украина, Европейский союз, торговля, Евросоюз, рынок, промышленный безвиз, Ольга Стефанишина
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