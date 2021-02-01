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"А что вас волнует?". Зеленский анонсировал всеукраинский форум "Украина 30"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спикеры всеукраинского форума "Украина 30" дадут ответы на некоторые первоочередные вопросы украинцев.

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Зеленский: Пандемия и вакцинация непростая задача для всех стран, в частности для Украины
Зеленский: Пандемия и вакцинация – непростая задача для всех стран, в частности для Украины
Фото: EPA

С 8-го по 10 февраля в Киеве состоится всеукраинский форум "Украина 30". Президент Украины Владимир Зеленский 1 февраля  в своем Telegram-канале призвал украинцев задать вопросы спикерам.

"COVID-19, к сожалению, существенно перекроил нашу жизнь. Но согласимся ли мы, что это окончательно? Как нам выйти победителями в этой необычной битве? Сможет ли масштабная вакцинация изменить ситуацию и вернуть человечеству свободу путешествовать, общаться и обнимать близких? Очевидно, что и сама пандемия, и вакцинация как один из обязательных элементов формирования коллективного иммунитета – непростая задача для всех стран, в частности для Украины", – заявил он.

По его словам, спикеры форума "Украина 30" дадут ответы на некоторые первоочередные вопросы украинцев. Он отметил, что "вызовов и вопросов очень много" и "все они стоят содержательного разговора и активного общественного диалога".

"А что вас волнует в этой теме? Пишите в комментариях – это точно поможет форуму стать полезным", – заявил он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 1 221 485 инфицирований, скончались 22 768 пациентов, выздоровели – 1 023 915 человек. За последние сутки зафиксировали 2030 новых случаев коронавирусной инфекции, умер 61 человек, выздоровел 5131 человек.

Теги: Украина, вакцинация, Владимир Зеленский, анонс
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