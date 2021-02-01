Зеленский заявил, что пока он президент, иностранцы не получат контроль над предприятием "Мотор Січ"

Заявляя о нежелании отдавать под контроль китайским или другим иностранным инвесторам украинское предприятие "Мотор Січ", президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не считает Китай серьезной геополитической угрозой.

Зеленский подчеркнул, что на должности президента он не на всю жизнь Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит получения контрольного пакета акций предприятия "Мотор Січ" китайскими или другими инвесторами из-за рубежа. Об этом глава государства сказал в программе Axios on HBO, фрагмент которой показали 1 февраля.

Украинский президент подчеркнул, что этого не произойдет "никогда", пока он находится на этой должности.

При этом Зеленский отметил, что президент он "не на всю жизнь".

Обсуждая Китай и его сложные отношения с Соединенными Штатами, Зеленский отметил, что, в отличие от Вашингтона, не считает азиатскую страну серьезной геополитической угрозой.

Axios считает, что такая позиция Киева может вызвать у президента Украины "трения" с администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом США.

Зеленский подчеркнул, что в Украине геополитической угрозы со стороны Китая не чувствуют, а бизнес в стране представлен как американскими компаниями, так и китайскими.

В апреле 2018 года Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 56% акций "Мотор Січі", которые принадлежат иностранным инвесторам. До окончания досудебного расследования суд запретил любые действия с арестованными активами, которые могут привести к смене их владельца. Акции находятся под арестом до сих пор.

В 2019 году бывший акционер компании Вячеслав Богуслаев подтвердил агентству "Укринформ", что продал предприятие китайской компании. По словам бизнесмена, китайцы обязались в течение двух лет инвестировать в предприятие $250 млн.

Антимонопольный комитет Украины несколько раз отклонял заявку китайских инвесторов на покупку "Мотор Січі". Компания Skyrizon пыталась получить такое разрешение совместно с компанией DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского. После того как АМКУ в ноябре 2020 года отклонил очередную заявку, китайская компания заявила, что намерена отсудить у государства Украина $3,5 млрд из-за потерянных инвестиций в "Мотор Січ".

Против продажи ПАО "Мотор Січ" китайским инвесторам выступали США. Во время визита в Украину в 2019 году тогдашний советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что постарается убедить украинские власти, что сотрудничество с Китаем опасно.

15 января 2021 года бюро промышленности и безопасности министерства торговли США включило Skyrizon в список "конечных военных пользователей, для которых установлен специальный режим сотрудничества с американскими компаниями". В ответ в компании заявили о недопустимости политизации торгово-экономических отношений и необоснованного давления на предприятия из Китая.

28 января Зеленский подписал указ о введении санкций против китайских инвесторов "Мотор Січі": Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, Beijing Xinwei Technology Group.

Китайский инвестор назвал санкции "варварским грабежом".