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Зеленский одобрил санкции против китайских инвесторов по делу "Мотор Січ"

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом одобрил введение санкций против четырех китайских компаний-инвесторов украинского предприятия "Мотор Січ" и гражданина Китая Ван Цзиня.

Шевченковский райсуд Киева наложил арест на 56% акций "Мотор Січі"
Шевченковский райсуд Киева наложил арест на 56% акций "Мотор Січі"
Фото: civildiplomat.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №29/2021, который вводит санкции против китайских инвесторов украинского предприятия "Мотор Січ". 

Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 января. Указ вступает в силу со дня его опубликования. Санкционный список опубликован на сайте президента в двух приложениях СНБО. Одно из трех приложений засекречено.

Согласно приложению №2 к решению CНБО от 14 декабря прошлого года, санкции вводятся против четырех китайских компаний-инвесторов "Мотор Січ": Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, Beijing Xinwei Technology Group. Санкции вводятся на три года, среди органичительных мер – блокировка активов, ограничения торговых операций и предотвращение вывода капитала за пределы Украины. Санкции запрещают компаниям пользоваться имуществом в Украине, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории страны. 

В приложении №1 указан гражданин Китая Ван Цзинь (на сайте DCH он значится как ключевой акционер компаний Beijing Xinwei Technology Group и Beijing Skyrizon). Он также попал в санкционный список, ему запретили въезд в Украину. Ограничения ввели по предложению Службы безопасности Украины, а контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Обязанности по реализации и мониторингу выполнения санкций Зеленский возложил на Кабинет Министров,  Службу безопасности и Национальный банк Украины. Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер, говорится в указе президента Украины.

В апреле 2018 года Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 56% акций "Мотор Січі", которые принадлежат иностранным инвесторам. До окончания досудебного расследования суд запретил любые действия с арестованными активами, которые могут привести к смене их владельца. Акции находятся под арестом до сих пор.

В 2019 году бывший акционер компании Вячеслав Богуслаев подтвердил агентству "Укринформ", что продал предприятие китайской компании. По словам бизнесмена, китайцы обязались в течение двух лет инвестировать в предприятие $250 млн.

Антимонопольный комитет Украины несколько раз отклонял заявку китайских инвесторов на покупку "Мотор Січі". Skyrizon пыталось получить такое разрешение совместно с компанией DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского. После того, как АМКУ в ноябре 2020 года отклонил очередную заявку, китайская компания заявила, что намерена отсудить у государства Украина $3,5 млрд из-за потерянных инвестиций в "Мотор Січ".  

Против продажи ПАО "Мотор Січ" китайским инвесторам выступали США. Во время визита в Украину в 2019 году тогдашний советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что постарается убедить украинские власти, что сотрудничество с Китаем опасно.

15 января 2021 года бюро промышленности и безопасности министерства торговли США включило Skyrizon в список "конечных военных пользователей, для которых установлен специальный режим сотрудничества с американскими компаниями". В ответ в компании заявили о недопустимости политизации торгово-экономических отношений и необоснованного давления на предприятия из Китая.

Теги: санкции, Александр Ярославский, СНБО, Мотор Січ, Владимир Зеленский, активы, DCH
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