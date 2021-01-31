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Китайский акционер "Мотор Січі" Skyrizon назвал санкции Украины "варварским грабежом" и заявил о намерении защищать свои законные права и интересы

Санкции против китайской Skyrizon – это "ошибочные и глупые действия", которые могут только отпугнуть от Украины потенциальных инвесторов со всего мира, заявили в компании.

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Инвестор отметил, что выступает против "преступных действий государства Украина"
Инвестор отметил, что выступает против "преступных действий государства Украина"
Фото: unn.com.ua

Китайская компания Skyrizon, акционер украинского предприятия "Мотор Січ", заявила, что введенные украинскими властями санкции – это "варварский грабеж". Инвесторы подчеркивают, что собираются защищать свои законные права всеми законными способами, включая международный арбитраж, об этом сказано в официальном заявлении компании на сайте, который посвящен внеочередному собранию акционеров.

"После вступления в силу санкций компания Skyrizon как акционер компании "Мотор Січ" будет незаконно лишена своих законных прав и вынуждена прервать общепринятые деловые отношения с украинской компанией "Мотор Січ", что повлечет за собой огромные необратимые убытки. Со стороны государства Украина такие действия – это варварский грабеж и серьезное нарушение законных прав и интересов китайских компаний, работающих за рубежом, беспрецедентное неуважение к принципам и правилам международной торговли", – заявили в Skyrizon.

В компании подчеркнули, что в указе президента Украины Владимира Зелинского нет конкретных причин, которые обосновывают введение санкций. Инвесторы убеждены, что это преднамеренные действия Украины, которые призваны помешать инвестициям компании.

"Такие действия совпадают с целью действий бюро промышленности и безопасности (BIS) министерства торговли США от 14 января 2021 года о включении компании Skyrizon в список военных конечных пользователей (MEU)", – подчеркивается в заявлении.

В нем также авторы описывают всю хронологию попыток урегулировать конфликт вокруг предприятия – в заявлении сказано, что с июля 2017 года Skyrizon вела переговоры с государством Украина и рассчитывала на урегулирование спора. После того как все эти попытки потерпели неудачу, 9 декабря 2020 года компания начала международный инвестиционный арбитраж. 13 января 2021 года на основании расследования Государственного бюро расследований Печерский районный суд города Киева вынес решение о признании Skyrizon и китайских инвесторов "Мотор Січі" потерпевшей стороной от противоправных действий СБУ.

"Во избежание дальнейшего ухудшения условий ведения бизнеса компанией "Мотор Січ" акционеры ПАО "Мотор Січ", владеющие более 80% акций, планировали провести общее собрание акционеров 31 января 2021 года. Именно в этот момент украинское руководство издало санкционные указы против компании Skyrizon, которые незаконно, необоснованно и грубо лишили компанию Skyrizon ее законных прав. Государство Украина отказалось от результатов предыдущих переговоров и полностью исключило любую возможность примирения между двумя сторонами", – сказано в заявлении.

В Skyrizon заявили, что возмущены заявлением украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Такая ложь и ирония не могут не вызвать возмущение во всем мире. Санкции против компании – это ошибочные и глупые действия, которые могут только отпугнуть от Украины потенциальных инвесторов со всего мира, окончательно загнать в безысходное положение и без того умирающую авиационную промышленность Украины, ухудшить и без того пошатнувшуюся экономику Украины, сделать еще более несчастной жизнь украинского народа, травмированного и опустошенного военными потрясениями и упадком благосостояния… Когда совершаются действия вопреки здравому смыслу, всецело утрачивается доверие, беззастенчиво покрываются преступники, все это приводит к презрению со стороны всей мировой общественности", – убеждены в компании.

Инвестор отметил, что выступает против "преступных действий государства Украина, подмены концепций национальной безопасности, смешения правды с ложью, политизации нормальной экономической и торговой деятельности, злоупотребления государственной властью и необоснованного давления на китайские предприятия".

"Компания Skyrizon всегда соблюдает закон и действует в соответствии с ним. Компания всегда надеется на мирное разрешение конфликтов, но никогда не станет бояться насилия; мы будем использовать все возможные юридические средства для решительной защиты своих законных прав и интересов", – резюмировали в Skyrizon.

15 января 2021 года бюро промышленности и безопасности министерства торговли США включило Skyrizon в список "конечных военных пользователей, для которых установлен специальный режим сотрудничества с американскими компаниями". В ответ в компании заявили о недопустимости политизации торгово-экономических отношений и необоснованного давления на предприятия из Китая.

Президент Украины 29 января одобрил введение санкций против четырех китайских компаний – инвесторов украинского предприятия "Мотор Січ" и гражданина Китая Ван Цзиня.

Сегодня в СБУ заявили, что проводят следственные действия в Запорожье в помещении, где 31 января должно было состояться собрание акционеров АО "Мотор Січ".

Теги: СБУ, Украина, Китай, Запорожье, инвестиции, промышленность, бизнес, Мотор Січ, убытки
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