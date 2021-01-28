В Украине разрабатывают корабельный вертолет

Версия вертолета Ми-2 для берегового базирования должна быть готова уже в этом году, а через два года украинские военные моряки надеются получить палубную версию, которую можно использовать для вооружения корветов ADA.

Украинский завод "Мотор Січ" разрабатывает корабельный вертолет, планирует закончить в 2023 году. Об этом замминистра обороны Украины Александр Миронюк сообщил изданию Defense Express.

Вертолет морской авиации по заказу Министерства обороны Украины будет разрабатываться на базе советского Ми-2. Он предназначен для усиления береговой авиации Военно-морских сил Украины, а также вооружения корветов по турецким проектам ADA.

Вертолеты получат новые двигатели и дополнительное оборудование. Все системы навигации и управления пройдут "тотальную цифровизацию" и обновление по принципу Ми-2МСБ.

Разработка будет разбита на несколько этапов. На первом, который должен завершиться уже в этом году, ожидается получение первой машины в виде вертолета берегового базирования. До 2023 года – создание вертолета для корвета, со складными лопастями, чтобы он смог разместиться в ангаре корабля. Предполагается его выполнение в двух версиях – поисково-спасательной и противолодочной.

Defense Express отмечает, что в Турции корветы типа ADA вооружены американскими Seahawk, которые могут использовать поисковые, транспортные и спасательные вертолеты, а также могут выполнять противолодочные функции благодаря РЛС, гидроакустической станции, ракетному и торпедному вооружению.

Корвет – класс военных кораблей, предназначенных для сторожевой и конвойной службы, противолодочной и противовоздушной обороны.

В феврале 2017 года в Минобороны анонсировали возобновление государственной целевой программы по созданию нового украинского корвета для ВМС, реализуемую в кооперации с западными поставщиками вооружений.

Согласно постановлению Кабмина от 22 ноября 2017 года, срок действия программы продлили на семь лет, до 2028 года, а также увеличили объем финансирования с 16,21 млрд грн до 31,93 млрд грн. В частности, в 2018 году из госбюджета должны были перечислить 1361,7 млн грн, в 2019-м – 2743,46 млн грн.

В мае 2018 года командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил, что на государственную программу по созданию корвета не выделили денег.

В ноябре 2020 года в Минобороны Украины сообщили, что между Украиной и Турцией было подписано соглашение о передаче технологий и производства противолодочных корветов типа ADA и ударных беспилотных авиационных комплексов типа BAYRAKTAR для нужд Военно-морских сил Украины.

Фото: mil.gov.ua

В ведомстве подчеркнули, что Украина не отказывается от строительства собственного корабля, но с учетом активности России в оккупированном Крыму хочет усилить свой флот как можно скорее. По прогнозам военных, если в 2021 году состоится закладка первого корпуса, то уже в конце 2024-го украинский флот может получить первый корабль типа ADA.

Сумма сделки, как и количество корветов, не разглашается. В министерстве подчеркнули, что это первая закупка Украины иностранных военных кораблей.