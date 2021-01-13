В Минобороны показали, как противотанковый резерв учится уничтожать вражескую технику. Видео
Отдельная мотопехотная бригада отработала свои действия во время возможного прорыва вражеских танков и боевых машин на одном из самых танкоопасных направлений, сообщает пресс-служба Минобороны Украины. Личный состав подразделения был поднят по тревоге. После получения боевого приказа командира расчеты на штатной технике с вооружением отправились в заданный район, развернулись и уничтожили условного противника. По результатам проверки противотанковая бригада показала, что готова выполнить свою задачу, как только в этом возникнет необходимость, заявили в Минобороны. Отмечается, что подобные мероприятия проходят еженедельно, в соответствии с планом боевой подготовки подразделения.
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