"Вам очень повезло". Командир корабля береговой охраны Турции рассказал, как моряков спасали с затонувшего судна Arvin

Морякам затонувшего сухогруза Arvin повезло, что лодка береговой охраны находилась рядом. Операцию по спасению мешали проводить высокие волны, сказал командир экипажа корабля береговой охраны Турции Онур Астсубай.



Командир экипажа корабля береговой охраны Турции Онур Астсубай рассказал 18 января, как при помощи спасательного круга удалось вытащить из воды членов экипажа затонувшего сухогруза Arvin. Его слова цитирует "Укринформ".

"Вам очень повезло, что наша лодка береговой охраны находилась рядом. С целью защиты лодки от непогоды нас направили в Бартын [сухогруз затонул у побережья этой провинции. – "ГОРДОН"]. Поэтому мы смогли к вам оперативно добраться. Большие буксиры, длина которых 40–50 метров, сегодня не вышли в море. Длина нашего корабля 22 метра, и мы все же пошли на это", – рассказал детали Астсубай.

Моряки хватались за круг, а спасатели подтягивали их за руки. Операцию мешали проводить высокие волны, вытянуть одного человека удавалось не сразу, а лишь после трех-четырех маневров корабля, уточнил Астсубай.

Украинских моряков уже выписали из больницы, а консулы готовят документы для их возвращения домой, сообщило в Twitter посольство Украины в Турции.

"Украинских моряков, спасенных с затонувшего судна Arvin, выписали из больницы. Состояние здоровья удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Українських моряків, врятованих із затонулого судна Arvin, виписали з лікарні. Стан здоров’я задовільний - дякуємо лікарям @bartindevlet. Вдячні губернаторству Бартина @tcbartinvalilik за одяг та взуття для хлопців. * консули готують документи для повернення моряків додому. pic.twitter.com/iUi4ST8cyY — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) January 18, 2021