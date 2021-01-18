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"Вам очень повезло". Командир корабля береговой охраны Турции рассказал, как моряков спасали с затонувшего судна Arvin

Морякам затонувшего сухогруза Arvin повезло, что лодка береговой охраны находилась рядом. Операцию по спасению мешали проводить высокие волны, сказал командир экипажа корабля береговой охраны Турции Онур Астсубай.

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Украинских моряков уже выписали из больницы
Украинских моряков уже выписали из больницы
Фото: Ukraine in Turkey / Twitter

Командир экипажа корабля береговой охраны Турции Онур Астсубай рассказал 18 января, как при помощи спасательного круга удалось вытащить из воды членов экипажа затонувшего сухогруза Arvin. Его слова цитирует "Укринформ".

"Вам очень повезло, что наша лодка береговой охраны находилась рядом. С целью защиты лодки от непогоды нас направили в Бартын [сухогруз затонул у побережья этой провинции. – "ГОРДОН"]. Поэтому мы смогли к вам оперативно добраться. Большие буксиры, длина которых 40–50 метров, сегодня не вышли в море. Длина нашего корабля 22 метра, и мы все же пошли на это", – рассказал детали Астсубай.

Моряки хватались за круг, а спасатели подтягивали их за руки. Операцию мешали проводить высокие волны, вытянуть одного человека удавалось не сразу, а лишь после трех-четырех маневров корабля, уточнил Астсубай.

Украинских моряков уже выписали из больницы, а консулы готовят документы для их возвращения домой, сообщило в Twitter посольство Украины в Турции.

"Украинских моряков, спасенных с затонувшего судна Arvin, выписали из больницы. Состояние здоровья удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Сухогруз, следовавший в Болгарию под флагом Палау, затонул у берегов Турции 17 января. На борту было 10 украинцев и два иностранца. Пятерых украинцев и одного иностранца удалось спасти. Позже стало известно, что спасатели нашли тела трех погибших, одно из которых удалось извлечь из воды. Еще троих моряков продолжают искать.

Теги: Турция, корабль, моряки
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