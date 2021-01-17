У берегов Турции затонул сухогруз, есть погибшие. В МИД Украины заявили, что на судне было 10 украинцев

У побережья Турции в Черном море 17 января затонул сухогруз Arvin. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что на нем было 10 украинцев и два иностранца.

У побережья Турции в Черном море затонул сухогруз Arvin. Об этом 17 января сообщает Anadolu, ссылаясь на заявление губернатора турецкой провинции Бартын Синана Гюнера.

По его словам, сухогруз затонул у побережья провинции Бартын. Удалось спасти пятерых членов команды, найдены тела двух погибших.

Операция по спасению членов команды продолжается, предположительно они находятся на трех шлюпках. Однако высокие волны препятствуют спасительной операции. Спасатели пытаются вызволить с морских скал двух членов затонувшего сухогруза, говорится в сообщении.

Губернатор провинции Бартын рассказал, что, по уточненной информации, сухогруз Arvin шел не под флагом России, а под флагом Палау. Он перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс и пытался укрыться в порту Бартына. На борту сухогруза находилось 13 человек, отметил он.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Twitter сообщил, что на судне было 10 украинцев и два иностранца. По его данным, шесть человек спасли, двое погибли, поиски еще четырех продолжаются.

"Украинские консулы отправились в порт Айдын для предоставления консульской помощи", – отметил он.

Біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin із 10 українцями та 2 іноземцями на борту. 6 осіб врятовані, 2 загинули. Пошуково-рятувальна операція щодо 4 моряків триває. Українські консули вирушили в порт Бартин для надання консульської допомоги. «Гаряча» лінія: +90 539 550 98 98 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 17, 2021

ТАСС в своем Telegram-канале опубликовало имена членов экипажа, находившихся на сухогрузе Arvin.

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