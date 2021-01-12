Украинские моряки прибыли в США учиться управлять катерами Island

В США прибыли экипажи трех патрульных катеров класса Island из Украины, чтобы пройти 10-недельный курс спецподготовки, сообщило посольство Украины в Соединенных Штатах.

Украинские военные моряки из состава экипажей патрульных катеров класса Island прибыли в США. Они пройдут курс обучения в Балтиморе под руководством американских инструкторов, сообщило посольство Украины в США в Twitter 12 января.

"В США прибыли украинские экипажи трех патрульных катеров класса Island для проведения 10-недельного курса спецподготовки", – говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что это уже вторая партия катеров, которые США планируют передать Украине в рамках помощи в сфере безопасности и обороны.

До #США прибули українські екіпажі 3-х патрульних катерів класу “Айленд” для проведення 10-тижневого курсу спецпідготовки у м.Балтимор.



Це вже друга партія катерів, які США планують передати Україні в рамках допомоги у сфері безпеки та оборони. pic.twitter.com/wNe3IO1Kw8 — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) January 11, 2021

В 2021 году Военно-морские силы (ВМС) Украины планируют получить от США три патрульных катера класса Island. В отличие от предыдущих двух, эти суда будут оснащены вооружением на борту, сказал в интервью "Радіо Свобода" 1 января командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

"Ожидаем, что "Айленды" придут к нам в течение следующего первого полугодия... У нас будет дивизион из пяти катеров этого класса. Сейчас катера проходят в США соответствующее техническое обслуживание и довооружение", – говорил командующий ВМС.

В одном из расследований программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и канала "UA:Перший") отмечалось, что США давно готовы были передать украинским ВМС катеры Island, однако Украина отказывается от этого по "меркантильным мотивам руководства государства".