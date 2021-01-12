Украинские моряки прибыли в США учиться управлять катерами Island

Украинские военные моряки из состава экипажей патрульных катеров класса Island прибыли в США. Они пройдут курс обучения в Балтиморе под руководством американских инструкторов, сообщило посольство Украины в США в Twitter 12 января.
"В США прибыли украинские экипажи трех патрульных катеров класса Island для проведения 10-недельного курса спецподготовки", – говорится в сообщении.
Дипломаты отметили, что это уже вторая партия катеров, которые США планируют передать Украине в рамках помощи в сфере безопасности и обороны.
До #США прибули українські екіпажі 3-х патрульних катерів класу “Айленд” для проведення 10-тижневого курсу спецпідготовки у м.Балтимор.— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) January 11, 2021
Це вже друга партія катерів, які США планують передати Україні в рамках допомоги у сфері безпеки та оборони. pic.twitter.com/wNe3IO1Kw8
В 2021 году Военно-морские силы (ВМС) Украины планируют получить от США три патрульных катера класса Island. В отличие от предыдущих двух, эти суда будут оснащены вооружением на борту, сказал в интервью "Радіо Свобода" 1 января командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.
"Ожидаем, что "Айленды" придут к нам в течение следующего первого полугодия... У нас будет дивизион из пяти катеров этого класса. Сейчас катера проходят в США соответствующее техническое обслуживание и довооружение", – говорил командующий ВМС.
В одном из расследований программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и канала "UA:Перший") отмечалось, что США давно готовы были передать украинским ВМС катеры Island, однако Украина отказывается от этого по "меркантильным мотивам руководства государства".
Патрульные катера класса Island строились для береговой охраны США. Они имеют водоизмещение 168 тонн, длина катера – 34 м, ширина – 6,4 м. Развивает скорость до 29,5 узла (около 52 км/ч). Команда по нормативам США состоит из 16 человек, в том числе двух офицеров. Из вооружения у катера есть 25-мм пушка и два пулемета.