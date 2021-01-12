ГОРДОН
 
 
МИР

Украинские моряки прибыли в США учиться управлять катерами Island

В США прибыли экипажи трех патрульных катеров класса Island из Украины, чтобы пройти 10-недельный курс спецподготовки, сообщило посольство Украины в Соединенных Штатах.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ВМС Украины планируют получить от США три патрульных катера Island
ВМС Украины планируют получить от США три патрульных катера Island
Фото: radiosvoboda.org

Украинские военные моряки из состава экипажей патрульных катеров класса Island прибыли в США. Они пройдут курс обучения в Балтиморе под руководством американских инструкторов, сообщило посольство Украины в США в Twitter 12 января.

"В США прибыли украинские экипажи трех патрульных катеров класса Island для проведения 10-недельного курса спецподготовки", – говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что это уже вторая партия катеров, которые США планируют передать Украине в рамках помощи в сфере безопасности и обороны. 

В 2021 году Военно-морские силы (ВМС) Украины планируют получить от США три патрульных катера класса Island. В отличие от предыдущих двух, эти суда будут оснащены вооружением на борту, сказал в интервью "Радіо Свобода" 1 января командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа. 

"Ожидаем, что "Айленды" придут к нам в течение следующего первого полугодия... У нас будет дивизион из пяти катеров этого класса. Сейчас катера проходят в США соответствующее техническое обслуживание и довооружение", – говорил командующий ВМС.

В одном из расследований программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и канала "UA:Перший") отмечалось, что США давно готовы были передать украинским ВМС катеры Island, однако Украина отказывается от этого по "меркантильным мотивам руководства государства". 

Патрульные катера класса Island строились для береговой охраны США. Они имеют водоизмещение 168 тонн, длина катера – 34 м, ширина – 6,4 м. Развивает скорость до 29,5 узла (около 52 км/ч). Команда по нормативам США состоит из 16 человек, в том числе двух офицеров. Из вооружения у катера есть 25-мм пушка и два пулемета.

Теги: США, ВМС Украины, Балтимор, катер, моряки, Алексей Неижпапа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"И куда же это она так бежит в локдаун? За колготками? Или на Буковель? В Instagram потроллили Осадчую в Дубае
"И куда же это она так бежит в локдаун? За колготками? Или на Буковель? В Instagram потроллили Осадчую в Дубае
Названа сумма гонорара, который получат звезды "Секса в большом городе" за съемки во второй части сериала – СМИ
Названа сумма гонорара, который получат звезды "Секса в большом городе" за съемки во второй части сериала – СМИ
  "Иди ты, Вера". Брежнева рассказала, что делает в случае переедания
  "Иди ты, Вера". Брежнева рассказала, что делает в случае переедания
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
Билан во время отдыха на Мальдивах побрил голову налысо. Фото
Билан во время отдыха на Мальдивах побрил голову налысо. Фото
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
Вирастюк показал семейный отдых в горах
Вирастюк показал семейный отдых в горах
  47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
  47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
Премьера картины "Морбиус" перенесена из-за пандемии коронавируса
Премьера картины "Морбиус" перенесена из-за пандемии коронавируса
"Сутки осознавали". 55-летний Павлик и его беременная 26-летняя жена узнали пол ребенка
"Сутки осознавали". 55-летний Павлик и его беременная 26-летняя жена узнали пол ребенка
Уэст готовился к разводу с Кардашян с минувшей осени – СМИ
Уэст готовился к разводу с Кардашян с минувшей осени – СМИ
Беременная жена Павлика прокомментировала их 29-летнюю разницу в возрасте
Беременная жена Павлика прокомментировала их 29-летнюю разницу в возрасте
Крапивина заявила, что мечтает о втором ребенке, и рассказала, с кем готова пойти на свидание
Крапивина заявила, что мечтает о втором ребенке, и рассказала, с кем готова пойти на свидание
Куриное качатори. Рецепт от судьи "МастерШефа" Хименеса-Браво
Куриное качатори. Рецепт от судьи "МастерШефа" Хименеса-Браво
"Уже прошли немало". Ткаченко поздравил жену с годовщиной венчания
"Уже прошли немало". Ткаченко поздравил жену с годовщиной венчания
"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии
"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии
"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии
"Все натуральные, а не отфотошопленные". Фаны Подольской оценили ее натуралистичное фото
"Все натуральные, а не отфотошопленные". Фаны Подольской оценили ее натуралистичное фото
"Треугольничек". Каменских поделилась откровенными снимками
"Треугольничек". Каменских поделилась откровенными снимками
"Я с ним поздоровалась, а он со мной нет". Кухар назвала имя участника "Танцев со звездами", с которым у нее были сложности в личном общении
"Я с ним поздоровалась, а он со мной – нет". Кухар назвала имя участника "Танцев со звездами", с которым у нее были сложности в личном общении
Брежнева с Меладзе и младшей дочерью отдыхает в Италии. Фото
Брежнева с Меладзе и младшей дочерью отдыхает в Италии. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS