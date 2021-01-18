Посол Украины в Турции проведал украинских моряков, спасенных с затонувшего судна Arvin

Посол Украины в Турции Андрей Сибига вместе с консулом посетили спасенных с затонувшего судна Arvin украинских моряков в больнице турецкого города Бартын (север Турции). Об этом рассказали в посольстве Украины в Турции в Twitter 17 января.
В посольстве отметили, что украинские дипломаты провели совещание с руководством региона, обсудили поисково-спасательную операцию, которая еще продолжается, и поблагодарили турецкую сторону за всестороннее содействие.
Посол * @andrii_sybiha спільно з консулом відвідали врятованих українських моряків із судна «Arvin» в лікарні м.Бартин, провели нараду з керівництвом регіону, обговорили хід проведення триваючих пошуково-рятувальних операцій та подякували * стороні за всебічне сприяння. pic.twitter.com/ZKgUyTSS3R— Ukraine in Turkey (@UKRinTR) January 17, 2021
У побережья Турции в Черном море 17 января затонул сухогруз Arvin. По информации спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, на судне было 10 украинцев и два иностранца. По его данным, шесть человек спасли, двое погибли, поиски еще четырех продолжаются.
В посольстве Украины в Турции сообщили, что спасены украинцы: