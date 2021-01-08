В Украину вернулись четверо моряков, осужденных в Ливии

Четверо моряков, членов экипажа танкера Captain Khayyam, который задержали в территориальных водах Ливии в 2016 году, вернулись в Украину. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Украина возвращает своих! Поздравляю наших ребят с возвращением на родину! Моряки Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский, Павел Чайка наконец встретились со своими родными, которых не видели почти пять лет", – написал Боднар.

Моряков удалось досрочно освободить из тюрьмы в Ливии благодаря совместным усилиям Офиса президента, МИД и МВД Украины, а также при помощи турецких партнеров, подчеркнул замглавы МИД.

По информации Офиса президента Украины (ОПУ), у двух украинских моряков были проблемы со здоровьем, поэтому представители Украины призывали к их освобождению по гуманитарным соображениям.

Танкер Captain Khayyam, плавающий под флагом Сьерра-Леоне, задержали в середине февраля 2016 года. На его борту находился экипаж из девяти человек, включая граждан Турции, Украины и Азербайджана. Среди них была одна женщина – гражданка Украины. Ее освободили из-под стражи на стадии досудебного расследования. Остальных арестовали по подозрению в контрабанде нефтепродуктов и содержат под стражей в одном из ливийских пенитенциарных заведений.