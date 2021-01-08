ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украину вернулись четверо моряков, осужденных в Ливии

Украинские моряки, задержанные в Ливии в 2016 году, встретились со своими родными, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар. По его словам, их освободили благодаря усилиям Офиса президента, МИД и МВД Украины и при помощи турецких партнеров.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У двух моряков были проблемы со здоровьем, говорили в Офисе президента Украины
У двух моряков были проблемы со здоровьем, говорили в Офисе президента Украины
Фото: Vasyl Bodnar / Facebook

Четверо моряков, членов экипажа танкера Captain Khayyam, который задержали в территориальных водах Ливии в 2016 году, вернулись в Украину. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Украина возвращает своих! Поздравляю наших ребят с возвращением на родину! Моряки Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский, Павел Чайка наконец встретились со своими родными, которых не видели почти пять лет", – написал Боднар.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2882341235421535&id=100009370612763

Моряков удалось досрочно освободить из тюрьмы в Ливии благодаря совместным усилиям Офиса президента, МИД и МВД Украины, а также при помощи турецких партнеров, подчеркнул замглавы МИД.

По информации Офиса президента Украины (ОПУ), у двух украинских моряков были проблемы со здоровьем, поэтому представители Украины призывали к их освобождению по гуманитарным соображениям.

Танкер Captain Khayyam, плавающий под флагом Сьерра-Леоне, задержали в середине февраля 2016 года. На его борту находился экипаж из девяти человек, включая граждан Турции, Украины и Азербайджана. Среди них была одна женщина – гражданка Украины. Ее освободили из-под стражи на стадии досудебного расследования. Остальных арестовали по подозрению в контрабанде нефтепродуктов и содержат под стражей в одном из ливийских пенитенциарных заведений.

Теги: МВД, Турция, Ливия, МИД Украины, Василий Боднар, моряки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Врачи выписали заразившегося коронавирусом двухмесячного сына звезды фильмов о Гарри Поттере
Врачи выписали заразившегося коронавирусом двухмесячного сына звезды фильмов о Гарри Поттере
Ризатдинова рассказала, какие на самом деле отношения связывают ее с Мельником
Ризатдинова рассказала, какие на самом деле отношения связывают ее с Мельником
"Я бы не пустила туда своего ребенка". Собчак шокировала опасным путешествием с маленьким сыном на так называемые российские Мальдивы
"Я бы не пустила туда своего ребенка". Собчак шокировала опасным путешествием с маленьким сыном на так называемые российские Мальдивы
  "Я что – враг сама себе?" Мария Шукшина рассказала, почему не будет вакцинироваться от коронавируса
  "Я что – враг сама себе?" Мария Шукшина рассказала, почему не будет вакцинироваться от коронавируса
"Сломан один позвонок". Заявившая о переломе шеи младшая дочь Меладзе рассказала подробности случившегося
"Сломан один позвонок". Заявившая о переломе шеи младшая дочь Меладзе рассказала подробности случившегося
"Ощущение было, что я в Украине, но с пальмами". Клопотенко в Египте вместе с Джапаровой и Куковальской сварил борщ с финиками и лаймом
"Ощущение было, что я в Украине, но с пальмами". Клопотенко в Египте вместе с Джапаровой и Куковальской сварил борщ с финиками и лаймом
"Тетя Алла плохого не посоветует". Пугачева дала дочери Успенской неожиданный совет
"Тетя Алла плохого не посоветует". Пугачева дала дочери Успенской неожиданный совет
Младшая дочь Валерия Меладзе сообщила, что сломала шею
Младшая дочь Валерия Меладзе сообщила, что сломала шею
"Михаил, шнурки-то где?" Подписчики Орбакайте обсуждают обувь ее мужа
"Михаил, шнурки-то где?" Подписчики Орбакайте обсуждают обувь ее мужа
  Дикусар: Иногда мне хочется и омлет съесть, и быть отп...зженным
  Дикусар: Иногда мне хочется и омлет съесть, и быть отп...зженным
Булитко из "Дизель Шоу" показала себя в детстве, а маму – в молодости
Булитко из "Дизель Шоу" показала себя в детстве, а маму – в молодости
  "Джунгин, прости". Участник южнокорейской группы BTS всколыхнул Twitter, предав огласке смерть приемного ребенка в Южной Корее
  "Джунгин, прости". Участник южнокорейской группы BTS всколыхнул Twitter, предав огласке смерть приемного ребенка в Южной Корее
"Сбылась еще одна мечта". Grosu с Полянским похвастались самодельными кольцами
"Сбылась еще одна мечта". Grosu с Полянским похвастались самодельными кольцами
В сети обнародовано фото юной Кабаевой в прозрачном бикини
В сети обнародовано фото юной Кабаевой в прозрачном бикини
Саша Барон Коэн заявил, что после премьеры второй части фильма о Борате "запер своего персонажа в шкафу"
Саша Барон Коэн заявил, что после премьеры второй части фильма о Борате "запер своего персонажа в шкафу"
alyona alyona показала семейное застолье на Рождество
alyona alyona показала семейное застолье на Рождество
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
"Боже, какая пошлость", "Порнуха", "Порнодива". Maruv шокировала откровенным поведением на сцене
"Боже, какая пошлость", "Порнуха", "Порнодива". Maruv шокировала откровенным поведением на сцене
"Он вернулся в больницу". Сын Чапкиса попросил молиться за его отца
"Он вернулся в больницу". Сын Чапкиса попросил молиться за его отца
"Все будет". Экс-супруг Ани Лорак на Рождество навестил дочь и обнародовал фото совместного досуга
"Все будет". Экс-супруг Ани Лорак на Рождество навестил дочь и обнародовал фото совместного досуга
"Скоро голыми в церковь ходить будут". 47-летняя Наташа Королева надела "обнаженное" платье
"Скоро голыми в церковь ходить будут". 47-летняя Наташа Королева надела "обнаженное" платье
"Голая бы еще сфоткалась", "Что с пальцами? Болеешь?", "Такие руки надо прятать". Loboda озадачила фанов странным видом
"Голая бы еще сфоткалась", "Что с пальцами? Болеешь?", "Такие руки надо прятать". Loboda озадачила фанов странным видом
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
"Всем завистникам назло". В сети прокомментировали фото Поляковой с мужем
"Всем завистникам назло". В сети прокомментировали фото Поляковой с мужем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS