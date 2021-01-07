Четверо украинских моряков возвращаются домой после нескольких лет заключения в Ливии – Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что четверо моряков, которых задержали в Ливии в феврале 2016 года, смогут отпраздновать Рождество в кругу родных и близких.

В Украину возвращаются четверо моряков с танкера Captain Khayyam, задержанных в Ливии еще в феврале 2016 года. Об этом 7 января сообщил Офис президента Украины.

"Моряки Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровський и Павел Чайка уже на пути домой. Их и других членов экипажа танкера в декабре 2017 году осудили на пять лет заключения в Ливии по подозрению в контрабанде нефтепродуктов", – говорится в сообщении.

По информации Офиса президента, поскольку у двух украинских моряков есть проблемы со здоровьем, представители Украины призывали к их освобождению по гуманитарным соображениям.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что "они смогут отпраздновать Рождество в кругу своих родных и близких".

"Украина не забывает и не оставляет своих граждан в беде. И мы делаем все возможное, используем все каналы, чтобы украинцы, которые хотят вернуться домой, могли это сделать. Потому что государство существует для гражданина, для защиты его права и свободы. А граждане защищают нашу страну. Именно так и должно быть", – заявил глава государства.

1 января Зеленский заявлял, что Украина будет всегда возвращать своих граждан "какими бы они ни были и где бы ни попали в беду".

"Мы все на самом деле – одна семья. И каждый в семье заслуживает того, чтобы ему дали шанс и помогли. Скажу больше: если гражданство Украины есть, то это уже достаточное основание для того, чтобы государство мобилизовало весь свой ресурс на помощь. Так поступают сильные", – говорил президент.