В Турции с затонувшего судна спасли пять украинцев и одного россиянина. Названы имена

Пятеро украинцев и россиянин, которых спасли с судна Arvin, затонувшего у побережья Турции в Черном море, находятся в больнице города Бартын на севере Турции. Поиски еще пятерых граждан Украины и одного гражданина РФ продолжаются.

С судна Arvin, затонувшего у побережья Турции в Черном море, спасены пять украинцев и один иностранец, поиски моряков продолжаются. Об этом 17 января сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Twitter.

"Посольство Украины в Турции предоставляет консульскую помощь пострадавшим, взаимодействует с турецкими властями", – заявил Николенко.

Із судна Arvin, яке йшло під прапором Палау, врятовано 5 українців та 1 іноземця. Вони госпіталізовані. Їхній стан задовільний. Родичів поінформовано. Пошуки - уточнення - 5 моряків тривають. @UKRinTR надає консульську допомогу постраждалим, взаємодіє із турецькою владою. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 17, 2021

В посольстве Украины в Турции сообщили, что спасены украинцы:

Геннадий Кравченко;

Владислав Затерка;

Александр Перкатый;

Виталий Мережко;

Виталий Качнур.

"Наши граждане сейчас находятся в государственной больнице города Бартын (на севере Турции). Состояние их здоровья удовлетворительное. Поисково-спасательные продолжаются", – говорится в сообщении.

Імена врятованих членів екіпажу з затонулого судна «Arvin» - Генадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качнур. Наші громадяни наразі перебувають у державній лікарні м.Бартин. Стан їхнього здоров’я задовільний. Пошуково-рятувальні тривають pic.twitter.com/OXKcIsw9aI — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) January 17, 2021

Посольство России в Анкаре в Facebook сообщило, что также спасен гражданин России Николай Кринов.

"В числе шести спасенных – один росгражданин Кринов, старший техник судна. В настоящее время он находится в госпитале города Бартын, состояние стабильное, угрозы жизни нет. Судьба другого гражданина России остается неизвестной", – сообщили в ведомстве.

По словам гражданина РФ, трагедия произошла из-за плохих метеоусловий.

17 января у побережья Турции в Черном море затонул сухогруз Arvin. По информации Николенко, на судне было 10 украинцев и два иностранца.