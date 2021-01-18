Турецкие спасатели нашли тела троих моряков с затонувшего судна Arvin, поиски еще троих человек продолжаются

На затонувшем у берегов Турции сухогрузе Arvin было 12 человек, шестерых из них удалось спасти.

У берегов Турции продолжаются поиски троих моряков с затонувшего судна Arvin. Об этом 18 января сообщило агентство "Анадолу".

Сухогруз, который следовал в Болгарию под флагом Палау, затонул у берегов Турции 17 января. На борту было 10 украинцев и два иностранца, сообщал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Пятерых украинцев и одного иностранца удалось спасти.

"Анадолу" пишет, что найдены тела трех погибших, одно из которых удалось извлечь из воды. Еще троих моряков продолжают искать.

Ввиду плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена, так как не удается задействовать вертолет, отметило агентство.