Турецкие спасатели нашли тела троих моряков с затонувшего судна Arvin, поиски еще троих человек продолжаются

У берегов Турции продолжаются поиски троих моряков с затонувшего судна Arvin. Об этом 18 января сообщило агентство "Анадолу".
Сухогруз, который следовал в Болгарию под флагом Палау, затонул у берегов Турции 17 января. На борту было 10 украинцев и два иностранца, сообщал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Пятерых украинцев и одного иностранца удалось спасти.
"Анадолу" пишет, что найдены тела трех погибших, одно из которых удалось извлечь из воды. Еще троих моряков продолжают искать.
Ввиду плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена, так как не удается задействовать вертолет, отметило агентство.