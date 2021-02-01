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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Зеленский об аннексии Крыма: Если бы я тогда был президентом, мы бы все умерли, но "зеленых человечков" не пустили бы

Если бы в 2014 году в Крым не пустили "зеленых человечков", Россия не вторглась бы на территорию Донбасса, считает президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский напомнил, что Крым является украинской территорией
Зеленский напомнил, что Крым является украинской территорией
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в записанном 23 января интервью Axios on HBO заявил, что если бы в 2014 году он был главой государства, то не допустил бы оккупации Крыма Россией. Расшифровку разговора опубликовал 1 февраля Офис президента Украины.

"Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили. А если бы не пустили туда "зеленых человечков", то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины", – сказал Зеленский.

Он пожаловался, что на переговорах в нормандском формате по ситуации на Донбассе не стоит вопрос оккупации полуострова.

"Есть вопросы, которые в "Нормандии" не являются аджендой и не поднимаются, а именно: что делать с Крымом. Когда я приехал на первую встречу нормандского формата, я не понимал, почему мы не говорим о Крыме. Все партнеры сказали, что Крым не является аджендой. И это была договоренность еще с бывшим президентом [Украины Петром Порошенко]. Тогда я спросил партнеров и Россию: "Назовите ту площадку, где есть адженда говорить о Крыме. Или вы хотите сказать, что мы должны поставить крест на Крыме и не вспоминать, что это наша территория? Я как новый президент этого не могу себе позволить. Не хочу. И я этого никогда не приму", – объяснил Зеленский.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Участие в оккупации принимали "зеленые человечки", которые впоследствии были признаны Москвой как российские силовики. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, Крым, Донбасс, оккупация, аннексия, сепаратисты, Владимир Зеленский, зеленые человечки, война в Украине, война на Донбассе
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