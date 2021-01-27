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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Лиев: Мы видим Крым международным курортом, а Путин – непотопляемым авианосцем

Жителям оккупированного Крыма нужно доносить информацию, что намерения президента РФ Владимира Путина разместить на полуострове ядерное оружие – это не вопрос защиты, а очевидный риск для них, заявил бывший министр курортов и туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев.

Лиев: Крымская общественность очень инертная, что она и продемонстрировала в период оккупации
Лиев: Крымская общественность очень инертная, что она и продемонстрировала в период оккупации
Фото: Асоціація Гостинності / Facebook

Украина заинтересована в развитии Крыма как международного курорта, а Россия расценивает оккупированный полуостров лишь как место для своей военной базы. Об этом в интервью "Телеграфу" заявил бывший министр курортов и туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев, комментируя сведения о возможном размещении на полуострове ядерного оружия.

"Информация о том, что такая подготовительная работа велась, появилась еще несколько лет назад. Даже были слухи, что ядерное оружие в Крым уже завезено. После говорили, что это были некоторые комплектующие к тому, что может быть развернуто потом как ядерный арсенал. Вероятность размещения ядерного оружия в Крыму очень высока. Очевидно, что цель захвата Крыма заключалась в превращении его в военный плацдарм, "непотопляемый авианосец". Полуостров интересен России именно для размещения стратегического, тактического, наступательного и оборонительного комплексов в Черном море. Что РФ и продемонстрировала первыми же шагами. Особая забота и интерес – к военным базам. Они разворачиваются, укрепляются и, вполне вероятно, получат ядерное вооружение", – отметил Лиев.

По его словам, многие жители оккупированного полуострова практически никак не реагируют на перспективу размещения в их регионе ядерного оружия.

"Крымская общественность очень инертная, что она и продемонстрировала в период оккупации. Нужно понимать, что по населению Крыма проехались огромным пропагандистским катком. Но значительная часть населения Крыма сформировалась при независимой Украине. Она понимает значение свободы слова, у нее есть "побеги" критического мышления. И это не стоит сбрасывать со счетов. Крымчанам нужно доносить информацию, что размещение ядерного потенциала РФ в Крыму – это не защита, а очевидный риск. Смерть туризму и большинству тех сфер, которые были в Крыму традиционными. Это только военно-промышленный комплекс, где из 2,5 млн крымчан задействовано лишь около 50 тыс. Так что большинство проиграет. Это надо пояснять, формируя, культивируя активную позицию крымчан. Мы видим Крым международным курортом, а [президент РФ Владимир] Путин – непотопляемым авианосцем", – подчеркнул Лиев.

В декабре 2020 года эксперт по международному морскому праву Богдан Устименко утверждал, что российское ядерное оружие уже находится в Крыму.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 14 января 2021 года отмечал, что НАТО следит за военным присутствием России в регионе Черного моря и оккупированном Крыму и обеспокоен его расширением.

24 января украинская разведка сообщила, что РФ разместила в Крыму 32,5 тыс. военных и восстанавливает ядерную инфраструктуру.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, Крым, Украина, ядерное оружие, оккупация, Александр Лиев
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