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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

РФ разместила в Крыму 32,5 тыс военных и восстанавливает ядерную инфраструктуру – украинская разведка

Развитие тактического ядерного оружия, в том числе, на территории оккупированного Крыма, будет использоваться Россией для усиления давления на международное сообщество, говорится в отчете внешней разведки.

В Крыму дислоцированы российские военные самолеты и ракетные корабли, которые могут нести заряды с ядерной боевой частью
В Крыму дислоцированы российские военные самолеты и ракетные корабли, которые могут нести заряды с ядерной боевой частью
Фото: depositphotos.com

РФ разметила на оккупированном полуострове Крым крупную группировку войск и создает условия для размещения там ядерного оружия, говорится в информационном бюллетене "Белая книга – 2021" Службы внешней разведки (СВР), опубликованном 24 января на сайте ведомства.

Сообщается, что Россия создала в Крыму мощную межвидовую группировку войск, наземных, воздушных и морских, которая насчитывает около 32,5 тыс. человек.

"Россия создает условия для размещения на временно оккупированной территории Крыма ядерного оружия, отдельных его компонентов и носителей, проводит работы по восстановлению объектов ядерной инфраструктуры, что несет угрозы национальной безопасности Украины… На временно оккупированных территориях АРК и Севастополя дислоцированы военные самолеты и ракетные корабли, которые могут нести заряды с ядерной боевой частью", – говорится в разделе "Оценка внешних угроз национальной безопасности Украины".

Также отмечается, что планы РФ по развитию и использованию тактического ядерного оружия, в том числе, с территории оккупированного Крыма, "позволяют Кремлю повышать градус давления на международное сообщество", что угрожает безопасности и национальным интересам Украины и ее стратегических партнеров.

В то же время ключевой угрозой со стороны РФ в бюллетене называют реализацию сценария системной дестабилизации внутренней ситуации в Украине, в частности, путем ослабления международной поддержки Украины, созданием угрожающего военного фона, экономического, энергетического давления. 

В СВР также прогнозируют, что политика Евросоюза в ближайшие годы будет склоняться к "стратегической автономии" – минимальной зависимости от других игроков, а основные европейские союзники Украины сконцентрируют усилия на решении внутренних проблем. При этом смежные европейские государства будут придерживаться относительно дружественной политики в отношении Украины и поддерживать ее евроатлантические стремления.

"Основным источником угроз для европейской безопасности и национальной безопасности Украины является и в течение ближайших лет будет оставаться избранный руководством России курс на закрепление за Россией статуса глобального игрока и признание т.н. "российских интересов"", – говорится в бюллетене. 

Разведка предполагает, что Кремль будет продолжать тактику "повышения ставок" в военно-политическом противостоянии, манипулировать проблемами европейской безопасности, а также подпитывать процессы дезинтеграции Европы.

Инциденты в воздушном, морском и киберпространстве также продолжатся, что будет сохранять угрозу эскалации конфликта РФ-НАТО в результате непреднамеренных столкновений. В то же время, серьезных военных демаршей против новых членов НАТО со стороны РФ ведомство не прогнозирует. 

В декабре 2020 года эксперт по международному морскому праву Богдан Устименко утверждал, что российское ядерное оружие уже находится в Крыму.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 14 января отмечал, что НАТО следит за военным присутствием России в регионе Черного моря и оккупированном Крыму и обеспокоен его расширением.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 

Теги: Крым, оружие, ядерное оружие, военные, разведка, ракеты, корабли, войска
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