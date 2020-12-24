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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Российское ядерное оружие уже находится в Крыму – эксперт по международному морскому праву Устименко

Специалист в области международного морского права Богдан Устименко заявил, что факт нахождения ядерного оружия на кораблях и подводных лодках Черноморского флота РФ в Крыму подтверждает то, что для организации обслуживания и хранения ядерного оружия в организационной структуре флота сейчас действует Шестой отдел, который находится в Севастополе.

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18 декабря о подготовке Россией к размещению в Крыму ядерного оружия заявил министр обороны Украины Андрей Таран
18 декабря о подготовке Россией к размещению в Крыму ядерного оружия заявил министр обороны Украины Андрей Таран
Фото: depositphotos.com

Тактическое ядерное оружие, скорее всего, всегда находилась в Севастопольской бухте – сначала на советских, а затем на российских кораблях и подводных лодках Черноморского флота. Об том изданию "Телеграф" заявил специалист в области международного морского права Богдан Устименко.

"Это обстоятельство также подтверждает мой коллега, Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности центра глобалистики "Стратегия ХХI", военный моряк в отставке. Факт нахождения ядерного оружия на кораблях и подводных лодках Черноморского флота РФ подтверждает и то, что для организации обслуживания и хранения ядерного оружия в организационной структуре флота сейчас действует Шестой отдел. Следует также обратить внимание, что этот отдел существовал до оккупации Крыма и находится по адресу: улица Ленина, дом 27, Севастополь", – отметил он.

Устименко также напомнил, что российская "Газета.Ru" в 2015 году сообщила, что в Крыму сформировано территориальное подразделение двенадцатого Главного управления Минобороны РФ, которое ответственно за ядерно-техническое обеспечение и безопасность.

В том же году один из лидеров крымскотатарского национального движения Мустафа Джемилев заявил, что Россия круглосуточно проводит работы по восстановлению хранилища ядерных боеприпасов на военной базе в урочище Кизилташ, расположенный между Судаком и Коктебелем, добавил эксперт.

А в 2016 году и украинское Минобороны сообщало, что на тот момент на Крымском полуострове уже находились средства доставки ядерного оружия – военные самолеты, корабли и подводные лодки, подчеркнул он.

"О восстановлении хранилища ядерных боеприпасов и наличии средств доставки ядерного оружия в Крыму также сообщали разведывательное сообщество InformNapalm и известный крымский эксперт Андрей Клименко", – напоминает Устименко.

По мнению эксперта, все эти факты в своей совокупности дают основания считать, что ядерное оружие уже находится как в Крыму, так и в водах территориального моря вокруг полуострова.

18 декабря о подготовке Россией к размещению в Крыму ядерного оружия заявил министр обороны Украины Андрей Таран. 

"Подготовка Россией к размещению ядерного оружия в Крыму представляет серьезную опасность для всей Европы и цивилизованного мира. Попытка РФ установить доминирование в Черноморском бассейне является большой угрозой экономике Украины, Турции и других европейских стран", – сказал министр.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, Крым, ядерное оружие, оккупация
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