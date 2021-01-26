В оккупированном Крыму более 6 тыс. человек привили российской вакциной от коронавируса

"Власти" аннексированного полуострова ранее получили 8 тыс. доз вакцины и ожидают в ближайшее время еще 7,2 тыс.

"Вице-премьер" Крыма утверждает, что больше 10 тыс. жителей полуострова записались на вакцинацию Фото: EPA

В Крыму от коронавируса российской вакциной привились 6152 человека, заявила представительница оккупационных властей, "вице-премьер" Елена Романовская. Об этом она сказала сегодня во время заседания подконтрольного России "Совета министров" Крыма, написало издание "Крым.Реалии".

Из них только 257 человек уже получили вторую дозу вакцины.

По ее информации, "власти" Крыма ранее получили 8 тыс. доз вакцины и ожидают в ближайшее время еще 7,2 тыс.

Романовская утверждает, что больше 10 тыс. жителей Крыма записались на прохождение вакцинации. В связи с этим "организована работа по вакцинации коллективов, выезд мобильных бригад для избежания столпотворений".

Жителям оккупированного полуострова предлагают вакцинироваться от COVID-19 российским "Спутником V". В так называемом министерстве здравоохранения Крыма заявляют, что вакцинация осуществляется "исключительно на добровольной основе".

В "Независимой ассоциации врачей" сообщают, что в аннексированном Крыму российских военнослужащих под страхом увольнения массово заставляют делать прививки от COVID-19, невзирая на предупреждения об аллергических реакциях.

Первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

14 октября 2020 года была зарегистрирована вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона". В России заявляли о 100-процентной эффективности вакцины.