ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Винзавод "Коктебель" продали на аукционе в Крыму. Компания-победитель, по данным СМИ, принадлежит семье главы Службы внешней разведки РФ

Победителем аукциона по продаже винного завода "Коктебель" в Крыму стало общество с ограниченной ответственностью "Завод марочных вин "Коктебель". Согласно расследованию "Собеседник.ру", компания принадлежит родственникам главы Службы внешней разведки РФ, Сергея Нарышкина.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Винзавод "Коктебель" купило ООО "Завод марочных вин "Коктебель"
Винзавод "Коктебель" купило ООО "Завод марочных вин "Коктебель"
Фото: depositphotos.com

В аннексированном Россией Крыму за $1,456 млн продали завод марочных вин "Коктебель", аукцион состоялся 26 января. Соответствующая информация опубликована на российском сайте о проведении торгов.

Начальная цена продажи составляла 100 180 118 руб. ($1,324 млн по курсу Центрального банка РФ).

Победителем аукциона в электронной форме было признано общество с ограниченной ответственностью "Завод марочных вин "Коктебель", которое ранее арендовало имущество. Цена сделки составила 110 178 094 руб. ($1,456 млн по курсу ЦБ РФ).

По информации "Собеседник.ру", ООО "Завод марочных вин "Коктебель" принадлежит семье главы Службы внешней разведки России и экс-спикера российского парламента Сергея Нарышкина.

Лот состоял из 73 нежилых зданий, производственных цехов и других объектов недвижимости, а также земельных участков. Сообщается, что к аукциону были допущены две компании – победитель торгов ООО "Завод марочных вин "Коктебель" и ООО "НТЦ "Кристаллкор", а также одно физическое лицо.

14 декабря 2020 года оккупационные власти продали с аукциона винодельческое предприятие "Массандра". После состоявшихся "торгов" владельцем 100% акций "Массандры" стало ООО "Южный проект", связанное с основным акционером банка "Россия" Юрием Ковальчуком, которого министерство финансов США называло "личным кассиром" президента РФ Владимира Путина.

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников 15 декабря заявил, что Украина будет добиваться преследования в международных судах лиц, инициировавших "приватизацию" винзавода "Массандра".

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, СМИ, Крым, Украина, недвижимость, аукцион, аннексия, Коктебель, имущество, цена, продажа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сладкая парочка", "Мечта многих женщин". В сети обсуждают фото Ребрик с "кумиром миллионов"
"Сладкая парочка", "Мечта многих женщин". В сети обсуждают фото Ребрик с "кумиром миллионов"
  "Капался, разное было. Я этого не скрываю". Павлик рассказал, почему бросил пить
  "Капался, разное было. Я этого не скрываю". Павлик рассказал, почему бросил пить
"После первой прививки внезапно сильно стала болеть голова". Писатель Каневский рассказал, как вакцинировался от коронавируса
"После первой прививки внезапно сильно стала болеть голова". Писатель Каневский рассказал, как вакцинировался от коронавируса
90-летний Краско стал отцом в шестой раз
90-летний Краско стал отцом в шестой раз
Фрагменты нового фильма о Джеймсе Бонде будут переснимать – СМИ
Фрагменты нового фильма о Джеймсе Бонде будут переснимать – СМИ
"Разрешит ли Тина Кароль?" В сети отреагировали на желание Валевской спеть дуэтом с Баланом
"Разрешит ли Тина Кароль?" В сети отреагировали на желание Валевской спеть дуэтом с Баланом
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Дочь старше жены, получается?" Николаев во время отдыха в США встретился со старшей дочерью
"Дочь старше жены, получается?" Николаев во время отдыха в США встретился со старшей дочерью
  "Самые ленивые голубцы". Рецепт от экс-судьи "МастерШеф" Литвиновой
  "Самые ленивые голубцы". Рецепт от экс-судьи "МастерШеф" Литвиновой
"Какой был ребенок", "Немного постарела". Jerry Heil показала, как выглядела четыре года назад
"Какой был ребенок", "Немного постарела". Jerry Heil показала, как выглядела четыре года назад
По мотивам повести о Гарри Поттере планируют снять сериал – СМИ
По мотивам повести о Гарри Поттере планируют снять сериал – СМИ
"Лесби?", "Секс и киски", "Горячие булочки". Maruv ошарашила эротическими снимками с девушкой
"Лесби?", "Секс и киски", "Горячие булочки". Maruv ошарашила эротическими снимками с девушкой
Заболевшую COVID-19 Фрейндлих спустя месяц перевели из реанимации в лечебное отделение
Заболевшую COVID-19 Фрейндлих спустя месяц перевели из реанимации в лечебное отделение
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
  "Мне нужна безумная любовь". Ризатдинова рассказала, как относится к сексу на одну ночь
  "Мне нужна безумная любовь". Ризатдинова рассказала, как относится к сексу на одну ночь
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило". Loboda шокировала высказыванием
"Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило". Loboda шокировала высказыванием
"Желаю настроения, как на этой фотке". Кошевой обнародовал совместное фото с Зеленским
"Желаю настроения, как на этой фотке". Кошевой обнародовал совместное фото с Зеленским
Пугачева подписалась на Навального в Instagram и отписалась от Киркорова Собчак
Пугачева подписалась на Навального в Instagram и отписалась от Киркорова – Собчак
Алина ГРЕЧАНАЯ
"Время идет на дни". Бабкину диагностировали редкостное заболевание глаз
"Время идет на дни". Бабкину диагностировали редкостное заболевание глаз
Alyosha показала фигуру в белом купальнике
Alyosha показала фигуру в белом купальнике
  "Отдыхаем с проститутками у Яныка на вилле". Экс-футболист "Динамо" Алиев выпустил клип на матерный трек. Видео
"Отдыхаем с проститутками у Яныка на вилле". Экс-футболист "Динамо" Алиев выпустил клип на матерный трек. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS