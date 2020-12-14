"Юридически ничтожное решение". В МИД Украины прокомментировали продажу винзавода "Массандра" в Крыму

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Россия будет нести ответственность за так называемую приватизацию винодельческого предприятия "Массандра" в оккупированном Крыму.

Джапарова: РФ как государство-оккупант в очередной раз нагло нарушила нормы международного гуманитарного права Фото: Emine Dzheppar / Facebook

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова назвала "юридически ничтожным решением" продажу винодельческого предприятия "Массандра" в оккупированном Россией Крыму. Об этом она написала в Twitter.

"РФ как государство-оккупант в очередной раз нагло нарушила нормы международного гуманитарного права. В условиях санкционной изоляции в Кремле за копейки пустили с молотка активы незаконно экспроприированного украинского концерна "Массандра" своей же дочерней компании. Это решение юридически ничтожно, и Россия будет нести за него ответственность", – подчеркнула Джапарова.

РФ, як держава окупант, в чергове зухвало порушила норми МГП. В умовах санкційної ізоляції в Кремлі за копійки пустили з молотка активи незаконно експропрійованого * концерну «Масандра» своїй же дочірній компанії. Це рішення юридично нікчемне і * нестиме за нього відповідальність pic.twitter.com/hRB1lBVZMK — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) December 14, 2020

"Массандра" – одна из старейших винодельческих компаний Крыма, основанная в конце XIX века. В объединение входят более 10 винзаводов. Предприятие находилось в государственной собственности Украины, после аннексии Крыма было "передано" в пользование управлению делами президента России.

В 2014 году компания попала под санкции, а весной 2015-го возобновила деятельность под руководством оккупационных властей Крыма.

В Министерстве аграрной политики Украины заявляли, что Киев готов защищать бренд "Массандра" в международных судах.

Бывший министр курортов и туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев заявлял, что винзавод может быть "разорван на куски земли" для друзей президента РФ Владимира Путина.

МИД Украины призывал компании не участвовать в так называемой приватизации и воздерживаться от любых форм сотрудничества с незаконно национализированным Россией концерном до момента возврата его в управление правительства Украины.

Сегодня стало известно, что после состоявшихся "торгов" владельцем 100% акций "Массандры" стало ООО "Южный проект", связанное с основным акционером банка "Россия" Юрием Ковальчуком, которого министерство финансов США называло "личным кассиром" президента РФ Владимира Путина.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.