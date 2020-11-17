В оккупированном Россией Крыму выставили на аукцион винный завод "Массандра"

Оккупационные власти Крыма выставили на продажу 100% акций винодельческого предприятия "Массандра". Стартовая цена лота – 5,3 млрд руб. (более $69 млн).

"Массандра" находилась в государственной собственности Украины, после аннексии Крыма была передана в пользование управлению делами президента РФ Фото: depositphotos.com

В аннексированном Россией Крыму выставили на аукцион винодельческое предприятие "Массандра". Объявление о торгах опубликовано на сайте российского оператора электронных торгов.

Организатором торгов заявлено так называемое министерство имущественных и земельных отношений Крыма. На аукцион выставлены 100% акций "Массандры". Заявки на участие в нем принимаются до 8 декабря, торги состоятся 14 декабря.

Акции предприятия выставлены по стартовой цене 5,3 млрд российских рублей ($69 млн 440 тыс.).

"Массандра" – одна из старейших винодельческих компаний Крыма, основанная в конце XIX века. В объединение входят более 10 винзаводов. Предприятие находилось в государственной собственности Украины, после аннексии Крыма было передано в пользование управлению делами президента России.

В 2014 году компания попала под санкции, а весной 2015 года возобновила деятельность под руководством оккупационных властей Крыма.

В Министерстве аграрной политики Украины заявляли, что Киев готов защищать бренд "Массандра" в международных судах.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.