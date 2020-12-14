Крымский винный завод "Массандра" купила дочерняя компания банка "Россия"

Владельцем 100% акций винодельческого предприятия "Массандра" в оккупированном Россией Крыму стало ООО "Южный проект".

Организованные российскими оккупантами торги за винный завод продлились всего 12 минут Фото: depositphotos.com

В оккупированном Россией Крыму продали винодельческое предприятие "Массандра". Об этом свидетельствуют данные протокола на сайте РФ для размещения информации о проведении торгов.

Обладателем 100% акций стало ООО "Южный проект", которое является дочерней компанией банка "Россия".

Организованный российскими оккупантами "аукцион" начался сегодня в 11.00 и длился всего 12 минут. Участие в нем приняла также московская фирма ООО "Эстэйт групп".

Начальная цена лота составляла 5,3 млрд руб. Итоговая стоимость продажи – 5,327 млрд руб.

Основным акционером банка "Россия" является Юрий Ковальчук, которого министерство финансов США называло "личным кассиром" президента РФ Владимира Путина.

"Массандра" – одна из старейших винодельческих компаний Крыма, основанная в конце XIX века. В объединение входят более 10 винзаводов. Предприятие находилось в государственной собственности Украины, после аннексии Крыма было "передано" в пользование управлению делами президента России.

В 2014 году компания попала под санкции, а весной 2015-го возобновила деятельность под руководством оккупационных властей Крыма.

В Министерстве аграрной политики Украины заявляли, что Киев готов защищать бренд "Массандра" в международных судах.

Бывший министр курортов и туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев заявлял, что винзавод может быть "разорван на куски земли" для друзей президента РФ Владимира Путина.

МИД Украины призывал компании не участвовать в так называемой приватизации и воздерживаться от любых форм сотрудничества с незаконно национализированным Россией концерном до момента возврата его в управление правительства Украины.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.