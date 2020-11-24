Старейший и крупнейший винзавод Крыма "Массандра" может быть разорван на куски земли для друзей Путина

Новейшая история "Массандры".

После аннексии Крыма украинский концерн "Массандра" сначала попал под так называемую национализацию, а вскоре был объявлен собственностью управления делами президента России. Сейчас российский "парламент Крыма" согласовал приватизацию предприятия.

На торги выставлены 100% акций АО "Производственно-аграрное объединение" Массандра" с начальной стоимостью 5,3 млрд руб. 11 тыс. га земли и 4000 га виноградников, а общая площадь зданий и сооружений "Массандры" составляет 990 тыс. м², они расположены в Ялтинском, Алуштинском, Судакском регионах. Аукцион назначен на 14 декабря. Старейший и крупнейший винзавод Крыма может быть разорван на куски земли для друзей Пу.

Потенциальным покупателям "Массандры" угрожают украинские и международные санкции за операции с захваченным в Крыму имуществом. Важнейшим будет общественный резонанс и жесткая позиция нашей власти.

И здесь надо вспомнить следующее. В 2015 году Министерство аграрной политики и продовольствия Украины во главе с Алексеем Павленко наладило выпуск вин под ТМ "Массандра" и "Новый Свет" на украинских заводах. Ведь, если торговая марка не используется три года, юридическое право на него может быть потеряно. Необходимо было дать украинским предприятиям юридическую возможность выпускать вина под соответствующими крымскими торговыми марками. Это давало возможность сохранения для Украины традиционных рынков крымских вин. В то время я работал в команде Павленко и отвечал за перевод производства из Крыма на материк.

Тогда бренды "Массандра" и "Новый Свет" мы сохранили за Украиной. Удалось полностью перерегистрировать винодельни на территории материковой Украины как юридические лица. В виноделии очень важен бренд – это 50–60% стоимости товара. Так вот, "Магарач" или "Массандра", всемирно известный бренд "Новый Свет" – это бренды, которые имеют свою стоимость, и это ценные бренды, поэтому нашей задачей было их спасти. В 2015–2016 году мы наладили производство игристых вин под ТМ "Новый Свет" на Харьковском заводе шампанских вин, а "Массандры" – в Одессе.

В марте 2016-го наша команда ушла с Минагропрода.

В 2017 году против материковой "Массандры" ввела экономические ограничения украинская власть. Да. Это именно так. Предприятие остановилось. Поэтому в санкционном списке оказались две "Массандры". Работающая в оккупированном Крыму – Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственно-аграрное объединение "Массандра" в управлении делами президента Российской Федерации, и та, что работает на материковой Украине – Государственный концерн "Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра".

1 ноября закончилось свидетельство на торговые марки, которыми более века владеет крымская винодельня. Это означает, что теперь государственный концерн "Массандра", который зарегистрирован на материковой Украине, теряет право собственности на свое же вино. Именно из-за санкций "Массандра" не может продлить свидетельства на свои же торговые марки. Сейчас у концерна 66 свидетельств на свою продукцию.

Это печальная история. История, которая показывает реальное положение дел с крымским вопросом и его "приоритетностью".

Источник: Александр Лиев / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора