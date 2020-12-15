Продажа винзавода "Массандра". Министерство реинтеграции Украины готовит санкционный пакет

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины планирует инициировать преследование в международных судах лиц, инициировавших "приватизацию" винзавода "Массандра" в оккупированном Россией Крыму.

Продажа винодельческого предприятия "Массандра" в оккупированном Россией Крыму с точки зрения права является продолжением незаконной "национализации" предприятия. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщила пресс-служба министерства.

"Приватизация" концерна, который, кроме значительных производственных активов, обладает уникальной коллекцией вин и традициями виноделия, состоялась по цене, минимально превышающей стартовую. Это признак заранее согласованного результата и фиктивного характера "аукциона", – заявили в министерстве.

По словам Резникова, ни одна из серьезных компаний, действительно заинтересованных в модернизации и развития предприятия, не принимала участие "в этом театре абсурда".

"Массандру" передали структуре банка "Россия". Этот банк, как и его основные публичные бенефициары, находится под международными санкциями с марта 2014 года, еще до начала вооруженной агрессии на Донбассе. То есть "Массандру" захватили те, кого считают вдохновителями оккупации Крыма", – подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что "Массандра" является частью культурного наследия Украины и украинского Крыма.

Минреинтеграции готовит санкции в отношении лиц, причастных к незаконному "аукциону", также будет инициировано судебное преследование, в том числе в международных судах.

"Все имеющиеся в открытых источниках документы (протоколы, заявки, биографии руководства так называемого министерства в Крыму, организовавшего это и т.д.) уже у нас. Санкционный пакет уже готовится", – добавил Резников.

"Массандра" – одна из старейших винодельческих компаний Крыма, основанная в конце XIX века. В объединение входит более 10 винзаводов. Предприятие находилось в государственной собственности Украины, после аннексии Крыма было "передано" в пользование управлению делами президента России.

В 2014 году компания попала под санкции, а весной 2015-го возобновила деятельность под руководством оккупационных властей Крыма.

В Министерстве аграрной политики Украины заявляли, что Киев готов защищать бренд "Массандра" в международных судах.

Бывший министр курортов и туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев заявлял, что винзавод может быть "разорван на куски земли" для друзей президента РФ Владимира Путина.

МИД Украины призывал компании не участвовать в так называемой приватизации и воздерживаться от любых форм сотрудничества с незаконно национализированным Россией концерном до момента возврата его в управление правительства Украины.

14 декабря стало известно, что после состоявшихся "торгов" владельцем 100% акций "Массандры" стало ООО "Южный проект", связанное с основным акционером банка "Россия" Юрием Ковальчуком, которого министерство финансов США называло "личным кассиром" президента РФ Владимира Путина.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.