ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В оккупированном Крыму матрос попал в реанимацию после принудительной прививки от коронавируса

В "Независимой ассоциации врачей" сообщают, что в аннексированном Крыму российских военнослужащих под страхом увольнения массово заставляют делать прививки от COVID-19.

Врачи в РФ и оккупированном Крыму сообщают, что военнослужащих под страхом увольнения массово заставляют делать прививки вакциной, не прошедшей все клинические испытания
Врачи в РФ и оккупированном Крыму сообщают, что военнослужащих под страхом увольнения массово заставляют делать прививки вакциной, не прошедшей все клинические испытания
Фото: EPA

В оккупированном Крыму матрос-срочник Черноморского флота РФ попал в реанимацию после принудительной прививки от COVID-19. Об этом сообщает "Радио Свобода".

18-летний Максим Чурилов, которого российские власти призвали на срочную службу в октябре 2020 года, проходит ее в 1096-м отдельном зенитно-ракетном полку (в/ч 83576) в городе Севастополь. 

Издание сообщает, что утром 10 января солдатов части собрали на плацу. Командир объявил подчиненным, что им будут делать прививки от коронавируса, участие в этом мероприятии обязательно и никакие отказы не принимаются. После этого матросов срочной службы доставили в военную поликлинику и там сделали прививки. 

Некоторые военнослужащие предупреждали врачей о возможных аллергических реакциях, но их замечания медработники слушать не стали. Кроме того, они отказались назвать препарат, которым делали прививки. Около двух десятков привитых 10 января моряков в Севастополе пожаловались на плохое самочувствие. У них поднялась температура до 39 градусов и выше.

У Чурилова же началась аллергическая реакция, к ночи у него развился отек Квинке, и он начал задыхаться. Его экстренно доставили в приемный покой ближайшей городской больницы, где врачи на протяжении пяти часов при помощи капельниц снимали последствия приступа. После этого на скорой помощи Чурилова доставили в реанимационное отделение Севастопольского военно-морского клинического госпиталя, а после стабилизации перевели в обычную палату.

Председатель совета общественной организации "Независимой ассоциации врачей", врач-невролог Алина Лушавина в комментарии "Радио Свобода" сообщила, что этот случай в РФ и оккупированном Крыму – не единственный. По ее словам, военнослужащих под страхом увольнения заставляют делать прививки. Лушавина напомнила, что третий этап клинических испытаний российской вакцины еще не завершен, и назвала происходящее "опытами на людях по принуждению и угрозе".

Первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. 

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

14 октября 2020 года была зарегистрирована вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона". В России заявляли о 100-процентной эффективности вакцины.

Теги: Крым, Севастополь, Черноморский флот РФ, военнослужащий, аллергия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Никитюк: Из-за высокого роста меня называли "швабра", "стручок", "лошадь". Я плакала
  Никитюк: Из-за высокого роста меня называли "швабра", "стручок", "лошадь". Я плакала G
Дмитрий ГОРДОН
Победительница и судья "Танцев со звездами" встретились на Мальдивах
Победительница и судья "Танцев со звездами" встретились на Мальдивах
"Мой грузинский пигмент требует особого внимания". Кекелия показала новую прическу и цвет волос
"Мой грузинский пигмент требует особого внимания". Кекелия показала новую прическу и цвет волос
"Так хочется, чтобы рядом была настоящая, добрая и любящая!" В сети посоветовали Пономареву поскорее жениться
"Так хочется, чтобы рядом была настоящая, добрая и любящая!" В сети посоветовали Пономареву поскорее жениться
  Никитюк: Если мы с мамой начнем совместный проект, папа в шоке будет!
  Никитюк: Если мы с мамой начнем совместный проект, папа в шоке будет! G
Дмитрий ГОРДОН
"Очнулась, когда поняла, что сижу у него на коленках, а он пытается меня завалить". Хилькевич рассказала о домогательствах режиссера
"Очнулась, когда поняла, что сижу у него на коленках, а он пытается меня завалить". Хилькевич рассказала о домогательствах режиссера
Стилист Пугачевой заявил, что Леди Гага на инаугурации Байдена повторила образ его клиентки. Фото
Стилист Пугачевой заявил, что Леди Гага на инаугурации Байдена повторила образ его клиентки. Фото
Запеченные яблоки с черносливом, курагой и вином. Сумская поделилась рецептом фантастического десерта
Запеченные яблоки с черносливом, курагой и вином. Сумская поделилась рецептом фантастического десерта
Умерла экс-жена Делона – актриса Натали Делон
Умерла экс-жена Делона – актриса Натали Делон
  Никитюк рассказала, как крокодил ей чуть не откусил ноги
  Никитюк рассказала, как крокодил ей чуть не откусил ноги G
Дмитрий ГОРДОН
Варежки Сандерса. Как американский сенатор после инаугурации Байдена стал героем мемов и кто подарил ему эти рукавицы
Варежки Сандерса. Как американский сенатор после инаугурации Байдена стал героем мемов и кто подарил ему эти рукавицы
"Экстрасекси", "Аж захотелось куснуть". В сети обсуждают танец Шоптенко в откровенном наряде. Видео
"Экстрасекси", "Аж захотелось куснуть". В сети обсуждают танец Шоптенко в откровенном наряде. Видео
"Я люблю тебя, Одесса-мама". MamaRika с мужем рассказали, почему не захотели жить в Киеве
"Я люблю тебя, Одесса-мама". MamaRika с мужем рассказали, почему не захотели жить в Киеве
  Никитюк: Я очень хочу детей
  Никитюк: Я очень хочу детей G
Дмитрий ГОРДОН
"К сожалению, не всегда получается забеременеть с первого раза". Квиткова рассказала, как узнала, что станет мамой
"К сожалению, не всегда получается забеременеть с первого раза". Квиткова рассказала, как узнала, что станет мамой
"Срамотень", "Какая аппетитная!". Полякова посветила голыми ягодицами
"Срамотень", "Какая аппетитная!". Полякова посветила голыми ягодицами
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
  Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
"Все фотки огонь", "Какая горячая девочка". Maruv удивила откровенным ракурсом для снимков в купальнике
"Все фотки огонь", "Какая горячая девочка". Maruv удивила откровенным ракурсом для снимков в купальнике
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
  Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS