Украина арестовала 81 российский самолет из-за полетов в аннексированный Крым

Прокуратура Автономной республики Крым обратилась к Укрбюро Интерпола для внесения 109 ранее арестованных самолетов летавших на аннексированный Россией полуостров, в базу международного розыска.

Всего прокуратура Крыма наложила аресты на 190 самолетов российских авиакомпаний, которые незаконно летали на полуостров Фото: depositphotos.com

По ходатайствам прокуратуры Крыма арестован 81 самолет, который нарушил правила международных полетов над оккупированным полуостровом. Об этом говорится в сообщении прокуратуры.

Вместе с тем, прокуратура автономии обратилась к Укрбюро Интерпола для внесения 109 ранее арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска.

Всего прокуратура установила около 500 и наложила аресты на 190 самолетов российских авиакомпаний, которые незаконно осуществляют регулярные пассажирские авиаперевозки в оккупированный полуостров.



С марта 2014 года после аннексии Россией Крыма Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, а также обеспечения безопасности полетов. Кроме того, официально прекращено функционирование всех аэропортов в Крыму.