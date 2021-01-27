Украина арестовала 81 российский самолет из-за полетов в аннексированный Крым

По ходатайствам прокуратуры Крыма арестован 81 самолет, который нарушил правила международных полетов над оккупированным полуостровом. Об этом говорится в сообщении прокуратуры.
Вместе с тем, прокуратура автономии обратилась к Укрбюро Интерпола для внесения 109 ранее арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска.
Всего прокуратура установила около 500 и наложила аресты на 190 самолетов российских авиакомпаний, которые незаконно осуществляют регулярные пассажирские авиаперевозки в оккупированный полуостров.
С марта 2014 года после аннексии Россией Крыма Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, а также обеспечения безопасности полетов. Кроме того, официально прекращено функционирование всех аэропортов в Крыму.