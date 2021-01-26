Дубинский через YouTube попросил Зеленского о личной встрече

Во время праздничного фуршета в честь дня рождения Владимира Зеленского 25 января нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский "не хотел омрачать" настроение президента. Об этом Дубинский заявил в видеообращении, опубликованном в YouTube.

Если "Слуга народа" примет решение об исключении Дубинского из фракции, то, по словам нардепа, оно приведет к ее развалу Фото: Александр Дубинский / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский попросил президента Владимира Зеленского о личной встрече, без "посредников и аферистов". Об этом Дубинский заявил в видеообращении, опубликованном 26 января в YouTube.

Днем ранее, на заседании парламентской фракции "Слуга народа" между Дубинским и Зеленским возник спор, во время которого президент дважды предлагал Дубинскому выйти из ее состава, но тот отказался.

"Я прошу вас о личной встрече – без посредников, вливающих вам в уши ложь, и аферистов, работающих на свои карманы, а не на интересы Украины, – чтобы донести свои аргументы и еще раз доказать, что готов бороться за вас… И именно поэтому никакого выхода из фракции партии, куда меня делегировал народ, не будет. Думай-те", – сказал Дубинский.

Если же такое решение примет фракция, то, по словам Дубинского, оно приведет к ее развалу.

Дубинский отметил, что 25 января говорил с Зеленским во время праздничного фуршета в честь дня рождения президента, но "не хотел омрачать его настроение своими ответами на его неприятные реплики".

"Украинская правда" писала, что во время заседания фракции в КВЦ "Парковый" между Зеленским и Дубинским возник спор, который продолжался 30 минут. Собеседник журналистов рассказал: президент на заседании фракции говорил, что еще до санкций предупреждал нардепа и просил его не впутываться в ситуацию с пленками и не связываться с внефракционным нардепом Андреем Деркачем, так как тот якобы является агентом ФСБ.

Кроме того, Зеленский, по данным источника "Украинской правды", напомнил Дубинскому, что тот "раскалывал фракцию все время" и его "журналистская деятельность" во время депутатства снижала рейтинг и имидж фракции. Глава государства предложил фракции собрать голоса "за" и "против" Дубинского, а сам готов встретиться с руководством фракции и обсудить, что делать дальше.

11 января США включили в санкционный список 11 физических лиц и организаций из Украины. Под санкции кроме Дубинского, попали бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

22 января Дубинский сообщил, что Monobank предложил закрыть его счета. Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк говорила в интервью "Украинской правде", что лица, против которых вводит санкции минфин США (список OFAC), автоматически попадают "в систему финансового мониторинга всех банков цивилизованного мира".

По сообщениям минфина США, физлица, на которых наложили ограничения, связаны с Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году". Вместе с Деркачем санкции ввели еще против троих россиян – Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, сотрудников российского Агентства интернет-исследований (более известного как "фабрика троллей").

Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.