ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Дубинский через YouTube попросил Зеленского о личной встрече

Во время праздничного фуршета в честь дня рождения Владимира Зеленского 25 января нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский "не хотел омрачать" настроение президента. Об этом Дубинский заявил в видеообращении, опубликованном в YouTube.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Если "Слуга народа" примет решение об исключении Дубинского из фракции, то, по словам нардепа, оно приведет к ее развалу
Если "Слуга народа" примет решение об исключении Дубинского из фракции, то, по словам нардепа, оно приведет к ее развалу
Фото: Александр Дубинский / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский попросил президента Владимира Зеленского о личной встрече, без "посредников и аферистов". Об этом Дубинский заявил в видеообращении, опубликованном 26 января в YouTube.

Днем ранее, на заседании парламентской фракции "Слуга народа" между Дубинским и Зеленским возник спор, во время которого президент дважды предлагал Дубинскому выйти из ее состава, но тот отказался.   

"Я прошу вас о личной встрече – без посредников, вливающих вам в уши ложь, и аферистов, работающих на свои карманы, а не на интересы Украины, – чтобы донести свои аргументы и еще раз доказать, что готов бороться за вас… И именно поэтому никакого выхода из фракции партии, куда меня делегировал народ, не будет. Думай-те", – сказал Дубинский.

Если же такое решение примет фракция, то, по словам Дубинского, оно приведет к ее развалу.

Дубинский отметил, что 25 января говорил с Зеленским во время праздничного фуршета в честь дня рождения президента, но "не хотел омрачать его настроение своими ответами на его неприятные реплики".

"Украинская правда" писала, что во время заседания фракции в КВЦ "Парковый" между Зеленским и Дубинским возник спор, который продолжался 30 минут. Собеседник журналистов рассказал: президент на заседании фракции говорил, что еще до санкций предупреждал нардепа и просил его не впутываться в ситуацию с пленками и не связываться с внефракционным нардепом Андреем Деркачем, так как тот якобы является агентом ФСБ. 

Кроме того, Зеленский, по данным источника "Украинской правды", напомнил Дубинскому, что тот "раскалывал фракцию все время" и его "журналистская деятельность" во время депутатства снижала рейтинг и имидж фракции. Глава государства предложил фракции собрать голоса "за" и "против" Дубинского, а сам готов встретиться с руководством фракции и обсудить, что делать дальше.

11 января США включили в санкционный список 11 физических лиц и организаций из Украины. Под санкции кроме Дубинского, попали бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

22 января Дубинский сообщил, что Monobank предложил закрыть его счета. Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк говорила в интервью "Украинской правде", что лица, против которых вводит санкции минфин США (список OFAC), автоматически попадают "в систему финансового мониторинга всех банков цивилизованного мира".

По сообщениям минфина США, физлица, на которых наложили ограничения, связаны с Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году". Вместе с Деркачем санкции ввели еще против троих россиян – Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, сотрудников российского Агентства интернет-исследований (более известного как "фабрика троллей").

Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Деркач в маеиюнеиюле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

Теги: Россия, США, санкции, Джо Байден, ФСБ, YouTube, политика, Владимир Зеленский, парламент, выборы в США, президент, Александр Дубинский, записи, Украинская правда, деятельность, Слуга народа, минфин США
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Любим безумно". Дочь Добкина позировала в объятиях отца
"Любим безумно". Дочь Добкина позировала в объятиях отца
"ФБР и ЦРУ позавидовали бы". Димопулос рассказала, приходилось ли ей переживать измены
"ФБР и ЦРУ позавидовали бы". Димопулос рассказала, приходилось ли ей переживать измены
Мэри-Кейт Олсен развелась с братом Саркози
Мэри-Кейт Олсен развелась с братом Саркози
"Сладкая парочка", "Мечта многих женщин". В сети обсуждают фото Ребрик с "кумиром миллионов"
"Сладкая парочка", "Мечта многих женщин". В сети обсуждают фото Ребрик с "кумиром миллионов"
  "Капался, разное было. Я этого не скрываю". Павлик рассказал, почему бросил пить
  "Капался, разное было. Я этого не скрываю". Павлик рассказал, почему бросил пить
"После первой прививки внезапно сильно стала болеть голова". Писатель Каневский рассказал, как вакцинировался от коронавируса
"После первой прививки внезапно сильно стала болеть голова". Писатель Каневский рассказал, как вакцинировался от коронавируса
90-летний Краско стал отцом в шестой раз
90-летний Краско стал отцом в шестой раз
Фрагменты нового фильма о Джеймсе Бонде будут переснимать – СМИ
Фрагменты нового фильма о Джеймсе Бонде будут переснимать – СМИ
"Разрешит ли Тина Кароль?" В сети отреагировали на желание Валевской спеть дуэтом с Баланом
"Разрешит ли Тина Кароль?" В сети отреагировали на желание Валевской спеть дуэтом с Баланом
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Дочь старше жены, получается?" Николаев во время отдыха в США встретился со старшей дочерью
"Дочь старше жены, получается?" Николаев во время отдыха в США встретился со старшей дочерью
  "Самые ленивые голубцы". Рецепт от экс-судьи "МастерШеф" Литвиновой
  "Самые ленивые голубцы". Рецепт от экс-судьи "МастерШеф" Литвиновой
"Какой был ребенок", "Немного постарела". Jerry Heil показала, как выглядела четыре года назад
"Какой был ребенок", "Немного постарела". Jerry Heil показала, как выглядела четыре года назад
По мотивам повести о Гарри Поттере планируют снять сериал – СМИ
По мотивам повести о Гарри Поттере планируют снять сериал – СМИ
"Лесби?", "Секс и киски", "Горячие булочки". Maruv ошарашила эротическими снимками с девушкой
"Лесби?", "Секс и киски", "Горячие булочки". Maruv ошарашила эротическими снимками с девушкой
Заболевшую COVID-19 Фрейндлих спустя месяц перевели из реанимации в лечебное отделение
Заболевшую COVID-19 Фрейндлих спустя месяц перевели из реанимации в лечебное отделение
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило". Loboda шокировала высказыванием
"Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило". Loboda шокировала высказыванием
"Желаю настроения, как на этой фотке". Кошевой обнародовал совместное фото с Зеленским
"Желаю настроения, как на этой фотке". Кошевой обнародовал совместное фото с Зеленским
Пугачева подписалась на Навального в Instagram и отписалась от Киркорова Собчак
Пугачева подписалась на Навального в Instagram и отписалась от Киркорова – Собчак
Алина ГРЕЧАНАЯ
"Время идет на дни". Бабкину диагностировали редкостное заболевание глаз
"Время идет на дни". Бабкину диагностировали редкостное заболевание глаз
Alyosha показала фигуру в белом купальнике
Alyosha показала фигуру в белом купальнике
  "Отдыхаем с проститутками у Яныка на вилле". Экс-футболист "Динамо" Алиев выпустил клип на матерный трек. Видео
"Отдыхаем с проститутками у Яныка на вилле". Экс-футболист "Динамо" Алиев выпустил клип на матерный трек. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS