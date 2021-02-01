МИД Украины просит не посещать Мьянму из-за военного переворота в этой стране

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко рекомендовал находящимся в Мьянме украинцам связаться с посольством Украины в Таиланде.

Украинцев просят временно не посещать Мьянму в связи с военным переворотом в этой стране. Об этом в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко 1 февраля.

Находящимся в Мьянме гражданам спикер МИД рекомендовал связаться с посольством Украины в Таиланде.

"Просим украинцев в Мьянме сообщить о своем местонахождении на горячую линию посольства Украины в Таиланде +66970107760, e-mail: [email protected]", – написал Николенко.

У зв’язку із оголошенням надзвичайного стану в М’янмі рекомендуємо громадянам * наразі утриматися від поїздок до цієї країни. Просимо українців у М’янмі повідомити про своє місце перебування на «гарячу» лінію Посольства України в Таїланді +66970107760, емейл [email protected] pic.twitter.com/A5WzFvk6XX — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 1, 2021