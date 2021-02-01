Генсек ООН заявил, что обеспокоен попыткой захвата власти военными в Мьянме

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен произошедшим в Мьянме военным переворотом, который представляет собой серьезный удар по демократическим реформам в стране. Об этом 1 февраля сообщается в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
“Эти события представляют собой серьезный удар по демократическим реформам в Мьянме”, – говорится в сообщении.
Гутерриш также выразил “серьезную озабоченность” в связи с объявлением о передаче всех законодательных, исполнительных и судебных полномочий военным.
“Генеральный секретарь ООН призывает военное руководство уважать волю народа Мьянмы и придерживаться демократических норм”, – отмечается в релизе.
Председатель Генассамблеи ООН Волкан Бозкир в своем Twitter также выразил обеспокоенность ситуацией в Мьянме.
"Призываю к немедленному освобождению задержанных политических лидеров. Попытки подорвать демократию и верховенство закона неприемлемы. Военные руководители должны придерживаться демократических норм и уважать государственные институты и гражданскую власть", – заявил он.
I am deeply concerned about developments in #Myanmar. I call for immediate release of detained political leaders. Attempts to undermine #democracy & rule of law are unacceptable. Military leaders must adhere to democratic norms and respect public institutions &civilian authority.— Volkan BOZKIR (@volkan_bozkir) February 1, 2021
1 февраля военные в Мьянме устроили переворот, отстранив от власти правительство лауреата Нобелевской премии мира и лидера правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) Аун Сан Су Чжи. Утром задержаны также другие руководители партии НЛД и члены правительства.