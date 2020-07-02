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Нефритовые копи в Мьянме снесло оползнем, более 160 погибших. Очевидцы сняли трагедию на видео

Внезапный оползень застал врасплох шахтеров на нефритовом месторождении в провинции Качин в Мьянме. В полиции говорят, что предупреждали об опасности работы во время сильных дождей.

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Волонтеры помогают в поисках жертв оползня
Волонтеры помогают в поисках жертв оползня
Фото: Myanmar Fire Services Department / Facebook

2 июля на нефритовых копях в провинции Качин в азиатском государстве Мьянма произошел оползень, который завалил входы в шахту. Погибло 162 человека, 54 получили ранения, сообщила в Facebook пожарная служба Мьянмы.

Поисковые работы, в которых принимают участие спасатели и волонтеры, продолжаются.

Причиной схода огромной массы грязи и камней со склона называют проливные дожди.

https://www.facebook.com/fsd.gov.mm/posts/2832846326855422

По информации ВВС, полиция предупреждала об опасности работ во время ливней, но рабочие проигнорировали сообщение.

Очевидцы сняли сход оползня на видео.

ВИДЕО
Видео: Evening Standard / YouTube

Мьянма обладает наибольшими залежами нефрита на планете, однако несчастные случаи на приисках – не редкость. В ноябре 2015 года около 100 человек погибли после схода оползня на поселок в провинции Качин, в котором жили старатели.

Теги: шахтеры, оползень, дожди, спасатели, нефрит, мьянм
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