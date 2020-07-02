Нефритовые копи в Мьянме снесло оползнем, более 160 погибших. Очевидцы сняли трагедию на видео

2 июля на нефритовых копях в провинции Качин в азиатском государстве Мьянма произошел оползень, который завалил входы в шахту. Погибло 162 человека, 54 получили ранения, сообщила в Facebook пожарная служба Мьянмы.
Поисковые работы, в которых принимают участие спасатели и волонтеры, продолжаются.
Причиной схода огромной массы грязи и камней со склона называют проливные дожди.
По информации ВВС, полиция предупреждала об опасности работ во время ливней, но рабочие проигнорировали сообщение.
Очевидцы сняли сход оползня на видео.
Мьянма обладает наибольшими залежами нефрита на планете, однако несчастные случаи на приисках – не редкость. В ноябре 2015 года около 100 человек погибли после схода оползня на поселок в провинции Качин, в котором жили старатели.