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Зеленский заявил, что война с Конституционным Судом не закончена

Законодательство в Украине не позволяет уволить судью за коррупцию или противодействие антикоррупционным органам, отметил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что это не может сделать даже президент.

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Ситуацию с КСУ президент назвал текущим вызовом
Ситуацию с КСУ президент назвал текущим вызовом
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Противостояние с Конституционным Судом Украины (КСУ) не завершено, заявил президент Украины Владимир Зеленский в записанном 23 января интервью Axios on HBO, расшифровку опубликовал 1 февраля Офис президента Украины.

"Есть текущие вызовы, такие как КСУ, и мы боремся. Эта война не закончена. ...Законодательство было так построено и изменено при сроке [пятого президента Петра] Порошенко. Причины не только в Порошенко (я имею в виду сейчас не только его имя), а то, что за пять лет они так изменили законодательство Украины, что вы в принципе того или иного судью, если он коррупционер или борется с антикоррупционной системой Украины или с безопасностью, – вы не можете его уволить", – сказал глава государства.

Он подчеркнул – "все так построено", что ничего не может сделать в том числе президент.

"Даже если коррупционер, даже если это председатель КСУ. Если он во времена войны, во времена аннексии Крыма купил несколько гектаров земли в Крыму – он купил по законам, которые там действуют, а там законодательство сегодня российское. Тем самым он признал Россию и ее законодательство в Крыму. И кто это? Это же не просто какой-нибудь человек, рядовой украинец, а председатель КСУ. Со всем этим мы боремся достаточно мощно", – считает Зеленский.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

После решения КСУ в Украине начался конституционный кризис. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания Совета нацбезопасности и обороны во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

Верховная Рада 4 декабря приняла законопроект №4460-д, который вводит наказание за недостоверное декларирование в виде штрафов и ограничения свободы, но не предусматривает лишения свободы, как было раньше. Он предполагает как административную, так и уголовную ответственность. 24 декабря Зеленский подписал закон.

В декабре Венецианская комиссия раскритиковала решение КСУ об отмене части положений антикоррупционного законодательства, но подчеркнула: конституционная роль КСУ должна соблюдаться и Верховная Рада должна выполнить решение, сохраняя общественные интересы, такие как борьба с коррупцией, в том числе в судебной системе.

Теги: Петр Порошенко, коррупция, Конституционный Суд, Владимир Зеленский, КСУ, президент, судья
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