Тупицкий подал в суд на Управление госохраны, сотрудники которого не пускали его в КСУ

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий обратился в Окружной административный суд Киева 19 января с иском к Управлению государственной охраны. Предметом иска он назвал "запрет осуществлять действия".

КСУ заявил, что не будет отстранять Тупицкого от должности Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий подал в суд на Управление государственной охраны, сотрудники которого не пускают его в здание КСУ. Иск Тупицкого опубликован на сайте "Судебная власть Украины".

Тупицкий обратился в Окружной административный суд Киева 19 января. Ответчиком по делу проходит Управление государственной охраны, а третье лицо – Государственное бюро расследований. Предметом иска называется "запрет осуществлять действия".

Скриншот: court.gov.ua

По иску Тупицкого, который зарегистрировали под номером 640/1254/21 утвердили только состав судей, которые будут его рассматривать.

В КСУ 19 января заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В КСУ отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить судом. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, так как "ему ни фактически, ни юридически не сообщали о подозрении в уголовных правонарушениях". 20 января Тупицкого снова не пустили на работу. По его словам, он не уволен с должности официально и, если он не придет на работу, ему засчитают прогул.